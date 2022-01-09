دعاه السيسي لحضور منتدى شباب العالم.. من هو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

أصغر رئيس جلسة لمجلس الأمن الدولي

حرص ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور منتدى شباب العالم، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ غدًا، الاثنين، بحضور عدد من القيادات السياسية والشبابية العربية والدولية.

من هو ولي العهد الأردني؟

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، من مواليد 28 يونيو 1994م، وتم توليته ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية منذ 2 يوليو عام 2009، فـ بحسب خط الخلافة على العرش الأردني هو الوريث الواضح لعرش المملكة الأردنية بعد أبيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، هو أحد أفراد العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن منذ عام 1921م، وتولى مسئوليات كثيرة منذ أن بلغ سن الرشد القانوني عام 2012م، ففي بعض الأحيان يكون وصيًا على عرش المملكة، وأحيانًا أخرى يرافق والده الملك عبد الله الثاني في عدد من الزيارات الدولية والمحلية.

أصغر شخص يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي

عندما بلغ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، عامه العشرين، في عام 2015م، أصبح أصغر شخص يترأس جلسة لمجلس الأمن الدولي، وظهر أمام العالم عندما ألقى خطابًا موجهً للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر من نفس العام، حيث تحدث عن الجماعات الإرهابية والتطرف، وكيفية حماية الشباب من تلك الجماعات.

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد الأردني

حياته المبكرة

وُلد الأمير حسين بن عبد الله الثاني في مدينة عمان، وهو الأبن الأكبر للملك عبد الله الثاني بن الحسين من زوجته الملكة رانيا العبد الله، وله شقيق واحد هو الأمير هاشم، وشقيقتان هما الأميرتان أيمان وسلمي.

أنهى الأمير حسين بن عبد الله الثاني تعليمة الثانوي في مدرسة كينغز أكاديمي في الأردن عام 2012، وحصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، وتخرج عام 2016، وتخرج عام 2017 في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، حاملاً رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي منذ نوفمبر 2021.

اهتمامه بالشباب

يؤمن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بضرورة تمكين الشباب وتأهيلهم للمستقبل ليقوموا بأدوار ريادية في مختلفة المجالات، وفي جميع العلوم، فكان الراعي لفعاليات منتدى شباب العالم والسلام والأمن عام 2015 في الأردن.

ويقوم ولي العهد بلقاءات مستمرة مع الرياديين الأردنيين من الشباب وممثلي المؤسسات الداعمة للأعمال الريادية، التي تسهم في التصدي لمشكلتي الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للأردنيين.