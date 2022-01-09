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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

للتأكد من التراخيص والاشتراطات الفنية.. حملات مكثفة لمتابعة المعديات النهرية بالبحيرة

مراجعة المعديات والمراكب
مراجعة المعديات والمراكب النيلية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة ومراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة والتأكد من سريان تراخيصها وتوافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.
 

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مراجعة المعديات والمراكب النيلية 
 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بمراجعة المعديات بنطاق قرية (الضهرية، نكلا العنب، ششت الأنعام، صفط الحرية).

كما  قامت الوحدات المحلية بمراكز (كوم حمادة و رشيد و دمنهور والرحمانية ) بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها و التأكد من الالتزام بالتعريفة و الحمولة وسريان التراخيص ووسائل الأمان والالتزام بتطبيق كافة القرارات الاحترازية  المقررة.
 

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