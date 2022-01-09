الجريمة فى المركز الأول.. 3 ملايين جنيه إيرادات الأفلام أمس

تشهد دور العرض السينمائى منافسة شديدة على الإيرادات فى الفترة الحالية بين 8 أفلام، هي “الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو وأبو صدام ومربع برمودا والمحكمة وبرا المنهج وريتسا”، وهو ما يعكس حالة من الانتعاش الفني.

واستطاعت الأفلام المعروضة أن تحقق الإيرادات المرجوة منها وتخطت حصيلتها 3 ملايين جنيه، حيث بلغ إجمالى إيرادات الأفلام أمس “الأربعاء” 3 ملايين و229 ألف جنيها حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض أفلام "الجريمة والكاهن ومن أجل زيكو”.

الجريمة

تصدر فيلم “الجريمة” قائمة الأفلام المعروضة حاليا بموسم نصف العام وحقق العمل إيرادات بلغت قيمتها مليون و680 ألف جنيها ليحتل المركز الأول.

فيلم الجريمة بطولة أحمد عز ومنة شلبي وتأليف وإخراج شريف عرفة.

من أجل زيكو

وجاء في المركز الثانى فيلم “من أجل زيكو” والذي حقق إيرادات بلغت قيمتها مليون و349 الف جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته كريم محمود عبد العزيز ومنة شلبي ومحمود حافظ وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمي.

الكاهن

وحقق فيلم “الكاهن” إيرادات بلغت قيمتها 81603 جنيها ليحتل المركز الثالث.

وفيلم “الكاهن” يقوم ببطولته إياد نصار ودرة وجمال سليمان وحسين فهمى وإخراج عثمان ابو لبن.

مربع برمودا

جاء في المركز الرابع فيلم "مربع برمودا" والذى حقق إيرادات بلغت 54267 جنيها.

فيلم مربع برمودا يقوم ببطولته مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبد الجليل وإخراج طارق رفعت.

برا المنهج

تصدر فيلم “برا المنهج” حجم الإيرادات أمس، حيث بلغت قيمتها 37180 جنيها ليحتل المركز الخامس.

فيلم “برا المنهج” بطولة كل من ماجد الكدوانى وروبى والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد، وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر مدير التصوير أحمد بشاري "شيكو"، وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

أبو صدام

حقق فيلم أبو صدام إيرادات بلغت قيمتها 20960 جنيها ليأتي في المركز السادس.

فيلم أبو صدام بطولة محمد ممدوح وأحمد داش وتأليف واخراج نادين خان.

ريتسا

جاء فى المركز السابع فيلم “ريتسا” والذى بلغت إيراداته 4342جنيها.

وتدور أحداث فيلم “ريتسا” الذى يحكي قصص 3 شخصيات مختلفة تدور بين زمنين مختلفين لكل منها مسارها الخاص، إلا أن هناك ما يجمع تلك القصص وهو الحب الذي يدفعهم لاتخاذ قرارات تسببت في اضطراب حياتهم، فهل ينجح الحب في إعادتها؟

الفيلم من بطولة النجم محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وعائشة بن أحمد، وأمير المصري، ومي الغيطي، ويوسف عثمان، ومريم الخشت، وكارولين عزمي؛ تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري.

المحكمة

حقق فيلم “المحكمة” إيرادات بلغت قيمتها 1620 جنيها ليأتى فى المركز الثامن ضمن قائمة الأفلام المعروضة حاليا.

فيلم “المحكمة” يعتمد على البطولة الجماعية، ويقوم ببطولته كل من غادة عادل وجميلة عوض ويسرا اللوزى، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.