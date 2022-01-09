خالد الجندي ينعي تهاني الجبالي: بمائة رجل وانحازت لهذا الوطن

تقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بخالص العزاء في وفاة المستشارة تهاني الجبالي.

وأضاف “الجندي”، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على "دي ام سي"، خالص العزاء في وفاة المستشارة تهاني الجبالي، سيدة وقفت وقفة بمائة رجل وانحازت لهذا الوطن، وكل من انحاز للوطن سيبقى أثره.



وأكمل أن المنزعجين والشامتين في وفاتها يفضحون أنفسهم هي مسألة وطن ، الخلاف بينهم وبينها ليس على فدان طين ولكن على موقف ، ناس باعت بلدهم وامرأة اشترت بلدها ودافعت عنها.



قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أفضل الألقاب التي حصل عليها شيخ السلطان ، مضيفًا : لازم أفتخر أننى شيخ السلطان ، اللي بيحكم الكل، تحت طائلة القانون".

وأضاف الجندي خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" : مادام ترضى الله لا يهمك كلمات الناس من معدومي الأوطان وبيحاربوا بلدهم خليك مع الله وصاحب قضية وقوة في الدفاع عنها لا تقف إلا مع الحق".

وقال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن كل قصص القرآن تركز على المشاعر وجبر الخواطر والأحاسيس وعدم التجريح أو الخوض في العرض ، ومراعاة المشاعر موجودة في العديد من الآيات القرآنية وهي رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" أن سورة عبس سورة كلها مشاعر، مشيرا أيضا إلى قوله تعالى " ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك" موضحا أن الله ينعم بالحفاظ على مشاعر المذنبين والمقصرين ، والقرآن يقول فبما رحمة من الله لنت لهم ، وقال تعالى "فاعف عنهم واستغفر لهم" رغم أنهم مقصرون.

وأشار إلى أن في القرآن منظومة من الحفاظ على المشاعر ، كما أن العنف مع اليتامى من علامات عدم الإيمان بالله موضحا أن الحفاظ على المشاعر والأحاسيس ترافق المؤمن حتى عند الموت ومغادرة الحياة.

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن أعظم دقيقة فى عمر الإنسان هى التى يغتنمها فى طاعة الله، لافتا إلى أن أعمار أمة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصيرة لكن أعمالها كثيرة.