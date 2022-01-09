روسيا: 'إجراءات خفض التصعيد' مع أمريكا وحلف الناتو غير قابلة للنقاش

طرحت وزارة الخارجية الروسية علنًا اقتراحين أمنيين للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي تعتقد موسكو أنه يمكنهما تخفيف التوترات إلى حد كبير وينهي المواجهة بين الشرق والغرب بشأن أوكرانيا.

ومن المقرر أن يجري المسؤولون الروس والأمريكيون محادثات بشأن الاستقرار الاستراتيجي غدا الاثنين ، يليها اجتماع لمجلس الناتو وروسيا يوم الأربعاء.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن روسيا ليست مستعدة لمناقشة أي مطالب لـ 'إجراءات خفض التصعيد' مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على أراضيها في سياق المحادثات الأمنية المقبلة.

وأضاف ريابكوف في مقابلة مع وسائل الاعلام الروسية يوم الاحد، 'أستطيع أن أقول إن ... مطالب الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى بأن ننفذ بعض' إجراءات خفض التصعيد 'على أراضينا غير واردة، هذه ليست بداية بالمعنى الحرفي للكلمة".

وأكد ريابكوف أن روسيا لم تفقد التوازن بسبب الموقف 'المتشدد' الذي اتخذته الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي قبل المحادثات الأمنية هذا الأسبوع.

وقال ريابكوف "موقف الولايات المتحدة صعب للغاية؛ بكل المؤشرات، إنه متشابك تمامًا مع الموقف الذي عمل عليه جيراننا في الغرب، وجيراننا المباشرون من ما يسمى بمجموعة بوخارست التسعة من البلدان خلال الأسابيع الماضية" في إشارة إلى مجموعة الدول التسعة من دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق الأعضاء في الناتو والتي تطوق الحدود الغربية لروسيا.