عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظة جنوب سيناء: نرحب بأي مؤتمرات دولية تُعقد بـ شرم الشيخ.. فيديو

خالد فودة
خالد فودة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال منتدى شباب العالم.

 

وأضاف "فودة"، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، "سعداء بانعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، ونرحب بأي مؤتمرات تُعقد بالمدينة"، لافتا "رفعنا درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة بالتزامن مع منتدى شباب العالم".


وتنطلق غدا، الإثنين، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وكثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها، بالتزامن مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم غدا -  الإثنين - وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى بما يليق بمكانة مصر وريادتها.

 

ورفعت سلطات وزارة الطيران المدني، درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة للوزارة لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى.
 

وزير الطيران وزير الطيران المدن الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ درجة الإستعداد القصوى منتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

مصر تعلن وقوفها الى جانب نيجيريا اثر هجمات ولاية زامفارا

المغازي يطالب بإطلاق إسم تهاني الجبالي علي إحدى قاعات الدستورية

بعد إصابتهم بفيروس كورونا..إلغاء عرض أشرف عبد الباقي وذوي الاحتياجات الخاصة

تقرير سري للأمم المتحدة يكشف مفاجأة بشأن تهريب إيران للأسلحة لدولة عربية

الـVAR.. الكاميرون تقلب الطاولة على بوركينا فاسو بركلتي جزاء في الشوط الأول

محمد العربي أعتزل الفن وأعلن توبته وشقيقته أرتدت النقاب..أبرز المعلومات عنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتك عرض بـ الفيلا وتحرش في الدار.. تفاصيل قضية محمد الأمين

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمتحور أوميكرون: الحذر لا يمنع القدر

التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفي فتحي ..تفاصيل

مبروك عطية عن معلمة المنصورة: لا يجوز شرعا رقص المرأة أمام الرجال

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أبشع جرائم التعذيب بسبب علاقة جنسية..أطفأ السجائر في جسدها وحرقها بـ المكواة|نوستالجيا

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع يوقف القلب.. شاهد| لحظة انقلاب متسابق بالسيارة في رالي داكار بالسعودية

خبراء ينصحون بمسحة الحلق لاكتشاف أوميكرون .. وإدارة الغذاء والدواء تحذر بشدة

شاهد.. لحظة تفجير ملعب كرة قدم ضخم حتى الأرض

سامح عبدالعزيز يبدأ تصوير مشاهد ريهام حجاج في يو تيرن.. صور

فيديو

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

توقعات 2022.. عودة شيرين لطليقها وتراجع أدهم نابلسي عن اعتزال الغناء "فيديو"

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

اﻟﻤﺰﻳﺪ