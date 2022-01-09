محافظة جنوب سيناء: نرحب بأي مؤتمرات دولية تُعقد بـ شرم الشيخ.. فيديو

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال منتدى شباب العالم.

وأضاف "فودة"، خلال لقائه عبر فضائية "تن"، "سعداء بانعقاد المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، ونرحب بأي مؤتمرات تُعقد بالمدينة"، لافتا "رفعنا درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة بالتزامن مع منتدى شباب العالم".



وتنطلق غدا، الإثنين، النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، في مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكثفت الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى من استعداداتها، بالتزامن مع بدء انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم غدا - الإثنين - وفى ضوء توجيهات الطـيار محمد منار وزير الطيران المدني بتقديم كافة التسهيلات لضيوف مصر فى المنتدى بما يليق بمكانة مصر وريادتها.

ورفعت سلطات وزارة الطيران المدني، درجة الاستعداد القصوى بمطارى القاهرة وشرم الشيخ وتشكيل فرق عمل بالتنسيق بين جميع الشركات التابعة للوزارة لتقديم كافة التيسيرات لوفود منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقرر إقامتها فى مدينة شرم الشيخ فى الفترة من 10 الى 13 يناير الحالى.

