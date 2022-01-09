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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادر: عودة معلمة المنصورة إلى عملها فى تدريس اللغة العربية

ايه يوسف
ايه يوسف

أكد مصدر مقرب من المعلمه آية يوسف صاحبة فيديو الرقص أن وزارة التربية والتعليم قررت إعادتها إلى عملها  بإحدى المدارس التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الذى تابع التحقيقات التي كانت تجري مع المعلمة وكلف بإعادتها مرة أخرى للعمل (معلمة لغة عربية بإحدى المدارس).


وأضاف المصدر  أنه تم التواصل مع المعلمة من قبل مديرية التربية والتعليم وإخطارها بقرار عودتها وتوزيعها علي إحدى المدارس بنطاق إدارة غرب المنصورة التعليمية .


وأشار المصدر الى أن آية يوسف، المعلمة التى ظهرت فى فيديو الرقص، وجهت الشكر لوزير التربية والتعليم على قراره بعودتها الى عملها  معبرة عن حزنها بقيام بعض زملائها بطبع صورها وهي ترقص بحركات معينة وجمعوا الفيديوهات الخاصة بالرحلة على أسطوانات، وأرسلوها لمديرية التربية والتعليم للتحقيق فيها.

التربية والتعليم غرب المنصورة الدكتور طارق شوقي وزير التربية فيديو الرقص معلمة المنصورة

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