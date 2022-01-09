سرطان الحنجرة وتداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الإبراشي

أكدت مصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي ، توفي بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا وتداعياته ، مؤكدة أنه عاني من سرطان الحنجرة .

وقالت المصادر ، إن اللحظات الأخيرة في حياة الإبراشي شهدت وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وصحبه ابن شقيقته .

وتوفي منذ قليل الإعلامي وائل الإبراشي، وذلك بعد صراع طويل مع المرض .

وكتب نجل شقيقه عبر حسابه: "توفي عمي الإعلامي وائل الإبراشي، في ذمة الله أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وعن آخر تطورات الحالة الصحية قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي كانت في تحسن يوما بعد يوم وتحسن جيد وملحوظ ، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم اجمع من الصابة بكورونا.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع علي قناة " الحدث اليوم " ، أن المتحور الجديد من كورونا تم الإعلان عنه يوم 24 نوفمبر، مؤكدا أن التحور جاء نتيجة إصابة شخص به يعاني من نقص مناعة مكتسبة .

وأوضح أن الدولة المصرية قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ومنها منع الطيران مع دول اكتشاف المتحور الجديد وطريقة معرفة المتحور تكون عن طريق المسحة.