نظرة شاملة عن جي إم سي يوكون XL موديل 2022 في الإمارات|صور

تعتبر النسخة جي إم سي يوكون XL موديل 2022 واحدة من الإصدارات العملاقة التابعة لـ GMC، والتي تقدم داخل السوق الاماراتي عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتضم باقة متنوعة من الإمكانيات القوية، إلى جانب التصميم الخارجي العملاق، والذي يعكس المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة.

نظرة شاملة عن جي إم سي يوكون XL موديل 2022

محرك السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022

دعمت السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 5300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 355 حصانا، وعزم اقصى للدوران 520 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس اوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الكلي للعجلات.

نظرة شاملة عن جي إم سي يوكون XL موديل 2022

تصميم السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022

ترتكز السيارة على اطارات عملاقة ذات نقشات بارزة وغائرة، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب مصابيح امامية تعمل بتقنية LED، وشبكة كبيرة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح ضباب جانبية، ومستشعرات حركة امامية وخلفية، وانابيب عادم من الكروم، بينما تأتي السيارة بنسبة طول بلغت 5.720 متر، وبعرض كلي يبلغ 2.057 متر، و 1.943 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.414 متر.

نظرة شاملة عن جي إم سي يوكون XL موديل 2022

تجهيزات السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022

تضم السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022 شاشة ملونة تعمل باللمس، مع مقود حركة متعدد الاستخدامات، ومكيف هواء اوتوماتيكي، بالاضافة إلى زر تفعيل وايقاف المحرك،ونظام صوتي وترفيهي، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف، ومقاعد من الجلد، وقفل مركزي، مع منظومة الوسائد الهوائية عالية الاداء، وبرامج المكابح المتطورة.

نظرة شاملة عن جي إم سي يوكون XL موديل 2022

أسعار السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022 في السوق الاماراتي

ويبلغ سعر السيارة جي إم سي يوكون XL موديل 2022 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 227.500 درهم.