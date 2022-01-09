وزير قطاع الأعمال: تصنيع سيارة سيدان كهربائية مصرية قريبًا تسير 400 كيلو بالشحنة الواحدة

كشف الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن الاتفاقات التي تمت بين الشركات العالمية بشأن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر، موضحا أنه تم الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية.

وأكد «هشام توفيق» خلال حوار تليفزيوني خاص مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج «مصر جديدة»، مساء اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق مع شركات ألمانية وسيتم الإعلان عن شريك جديد قريبا لتصنيع سيارة مصرية سيدان كهربائية تسير 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه جار تصنيع سيارة سيدان كهربائية مصرية قريبًا تسير 400 كيلو متر، موضحاً أن السيارة الكهربائية المصرية توفر 6 آلاف جنيه للمواطن، مقارنة بمثيلاتها التي تعمل بالبنزين.

وأوضح أنه جارٍ تأسيس شركة لإنشاء 3 آلاف محطة شحن للسيارات الكهربائية في 600 موقع بـ 3 محافظات، بالإضافة إلى الطرق السريعة، بالتنسيق مع شركات الكهرباء.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن السيارة الكهربائية توفر 180 ألف جنيه عن كل 300 ألف كيلو متر مقارنة بالسيارة البنزين، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات كبيرة في التقسيط لمن يشتري السيارة الكهربائية.