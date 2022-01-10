عقب اكتشاف إصابات بأوميكرون.. 14 مليون نسمة في الحجر الصحي بالصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، اكتشاف حالتين من من إصابات المتحور أوميكرون في تيانجين، ما جعل السلطات تقرر خضوع 14 مليون نسمة بالمدينة للحجر الصحي.

وكانت أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، السبت الماضي، تلقي أكثر من 1.21 مليار شخص في الصين لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو ما يعد 86.25 في المئة من إجمالي عدد السكان في الصين.

وقال مسؤول من قسم مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، إنه تم إعطاء ما يقرب من 2.89 مليار جرعة لقاح كورونا للأشخاص الذين يعيشون في البر الرئيسي الصيني.

فيما صرح كبير خبراء الجهاز التنفسي الصيني تشونج نانشان يوم الخميس الماضي، بأن الصين حققت نظريا مناعة القطيع. ومع ذلك، دعا المزيد من السكان الصينيين إلى أخذ جرعات لقاح معززة.

وفي إشارة إلى وجود ما يقرب من 1.9 مليون إصابة جديدة يوميًا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، قال مي فنج، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة، إن الصين تواجه ضغوطًا متزايدة من حالات كورونا الواردة.