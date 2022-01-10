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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة رفض هيكوتر كوبر تدريب نادي الزمالك

هيكتور كوبر
هيكتور كوبر

 كشف الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر والحالي للكونغو، حقيقة رفضه تولي تدريب فريق الكرة بالزمالك كما تردد خلال الفترة الماضية.

وقال كوبر خلال تصريحات على قناة "إم بي سي مصر" لبرنامج "اللعيب": "لم أرفض تدريب الزمالك، كان هناك إمكانيات كبيرة، ولكن عرض الكونغو كان متواجدًا من البداية".

وأضاف: "تحدثنا مع مسؤولي الكونغو وحدث تفاوض بالفعل، وتم تولي تدريب منتخب الكونغو".

وتابع: "صعب جدًا أرفض عرضًا في مصر، لو هناك عروض أخرى قبل عرض الكونغو كنت سأوافق، وقتها كنت أعطيت كلمة لمنتخب الكونغو".

وأتم: "لم يتواصل معي أحد بشكل مباشر من الزمالك، تحدثوا من خلال أشخاص قريبة مني".

هيكتور كوبر منتخب مصر منتخب الكونغو الدوري المصري أخبار الرياضة

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