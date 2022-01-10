بسبب كورونا.. إصابة الحكم الدولي أحمد طه تمنعه من المشاركة في أمم أفريقيا

استبعد مسئولو اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا 2021 أحمد حسام طه الحكم المساعد المصري الدولي، من المباريات الافتتاحية للبطولة، بعد ظهور نتيجة المسحة وتأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وكان الحكم المصري محمود البنا قد أصيب بفيروس كورونا، وتم استبعاده من طاقم تحكيم مباراة منتخب الكاميرون ضد بوركينا فاسو فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى الكاميرون، وذلك قبل ساعات قليلة من ضربة بداية اللقاء والذى فاز فيه الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكمين الدوليين المصريين محمود عاشور ومحمود أبو الرجال، ضمن طاقم تحكيم مباراة جزر القمر مع الجابون، المقرر إقامتها اليوم الإثنين، في إطار منافسات المجموعة الثالثة ببطولة الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وسيحل محمود عاشور حكم var، ومحمود أبو الرجال حكم مساعد var، ضمن طاقم الحكام الذي سيدير المباراة.