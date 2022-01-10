الفريق الفائز في "هاكاثون" لمكافحة الفساد: استفدنا من ورش منتدى شباب العالم كثيرا

قال سراج اشوجا، عضو الفريق الفائز فى"هاكاثون" لمكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا، إنه استفاد من الورشة بشكل كبير جداً بمنتدى شباب العالم، والتى بدأت بالمتحدثين الذين تعلمنا منهم الكثير.

وأضاف "سراج"، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أنه كان هناك مجموعات عمل مصغرة داخل الورشة لاستكشاف أفكار شبابية جديدة.

وأشار عضو الفريق الفائز فى"هاكاثون" لمكافحة الفساد باستخدام التكنولوجيا، إلى أنه قد تعلم الكثير فى ورش اليوم واستفاد منها بقدر كبير.

وفى سياق متصل، أكد أحمد يحيى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن منتدى شباب العالم فى نسخته الحالية التى تنطلق اليوم مختلف بشكل كبير كونه يأتى بعد فترة توقف من انعقاده بشكل دورى بسبب جائحة كورونا، التى اثرت على العالم أجمع وحرمتنا من انعقاده العام الماضى مشيرا إلى أن النسخة الحالية تشهد كمشاركة لتنسيقية شباب الأحزاب شكل اكبر من النسخ الماضية.

وأوضح أن المشاركة الحالية هى الاقوى كون الورش المختلفة التى تعقد "دسمة" وتتضمن العديد من الموضوعات المختلفة التى تهم العالم أجمع.

وأشار يحيى الى ان منتدى شباب العالم يشهد العديد من الورش المهمة موضحا مشاركته فى ورشة تأثير جائحة كورونا على التنمية المستدامة مشيرا الى ان كورونا أثرت على كافة المجالات سواء فى الصحة او التعليم او الصناعة وغيرها من مناحى الحياة المختلفة.