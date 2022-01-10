"أخ كبير".. ساموزين ينعى الراحل وائل الإبراشي

نعي الفنان ساموزين، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي توفي مساء أمس، الأحد، عن عمر يناهز 58 عامًا.

وكتب ساموزين من خلال حسابه علي إنستجرام: الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

كل التعازي في وفاة الاعلامي الكبير الأخ وائل الابراشي الرحمة علي روحك

الفاتحه

وأكدت مصادر أن الإعلامي وائل الإبراشي ، توفي بعد فترة طويلة من الصراع مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا وتداعياته ، مؤكدة أنه عاني من سرطان الحنجرة .

وقالت المصادر ، إن اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي وائل الإبراشي شهدت وعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى وصحبه ابن شقيقته .

وأصيب الإعلامى وائل الإبراشى نهاية العام الماضى بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ ذلك الوقت وحتى الآن، وأبعدته عن الشاشة، ثم عاد الإبراشى لاستكمال علاجه فى المنزل فى شهر مارس الماضى بعد استقرار حالته بالمستشفى عقب 3 أشهر من العلاج، ومن وقتها وهو يواصل علاجه.