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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 10-1-2022

أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 10-1-2022

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الإثنين الموافق 10-1-2022، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

 

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 3.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 4 جنيهات للكيلو، والبصل إلى 2.75 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات للكيلو، والجزر بدون عروش 3.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 9 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

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أسعار الخضراوات اليوم

ووصل سعر كيلو الباذنجان البلدي إلى 4.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 4 جنيهات للكيلو الواحد، والأبيض بـ 4 جنيهات، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 8 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 8 جنيهات، والألوان بـ9 جنيهات للكيلو الواحد، إضافة إلى الملوخية بـ 11 جنيهات.

وسجل سعر الكيلو الواحد من الخيار الصوب 7 جنيهات، أما البسلة فوصل سعر الكيلو منها إلى 5.5 جنيهات، والثوم بـ 22 جنيها، واللفت بـ1.5 جنيه، والبنجر بـ 4 جنيهات، فيما وصل سعر البصل الأخضر  إلى 1.5 جنيه.

 

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3 جنيهات، والبرتقال أبو سرة إلى 5 جنيه، واليوسفي إلى 4.5 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 9 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب المستورد الأصفر إلى 20 جنيها، والعنب المستورد الاسود 20 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البلح السيوي إلى 20 جنيها للكيلو، وبلح ثلاجة إلى 8 جنيهات.

كما وصل سعر كيلو الكمثرى المستوردة إلى 25 جنيها، والجوافة إلى 7 جنيهات للكيلو، وسجل الرمان 9 جنيهات للكيلو، والكانتلوب يسجل 7 جنيهات.

وسجلت الفراولة سعر 10 جنيهات للكيلو، كما وصل سعر الخوخ المستورد إلى 20 جنيها للكيلو، بينما سجل البرقوق المستورد 22 جنيها للكيلو، والكمثرى المستوردة وصلت إلى 25 جنيها للكيلو، والنبق بـ11 جنيها، ووصل الأناناس إلى 35 جنيها للكيلو، والكيوي إلى 26 جنيها للكيلو.

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