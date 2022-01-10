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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حصد 5 ألقاب.. أحمد سيد زيزو يحتفل بعيد ميلاده الـ 26

زيزو
زيزو

يحتفل أحمد سيد زيزو نجم نادى الزمالك ، بعيد ميلاده الـ ٢٦ حيث أنه مواليد ١٠ يناير عام ١٩٩٦.

 

يعتبر أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك خريج فرع القاهرة من أكاديمية جاي إم جي.

 

في ديسمبر عام 2012، انتقل إلى فريق الشباب في نادي وادي دجلة، وفي صيف 2013 وقع عقدًا مع النادي البلجيكي ليرس وفي 29 مارس 2014، في المباراة ضد فاسلاند بيفيرين، ظهر لأول مرة في الدوري البلجيكي.

 

في 4 أكتوبر عام ٢٠١٤ شارك مع فريقه ضد زولته فاريجيم وسجل زيزو هدفه الأول لصالح ليرس.

 

وشارك زيزو 77 مباراة للنادي البلجيكي سجل فيها 5 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة.

 

في أوائل عام 2017 انتقل زيزو على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2017 إلى نادي ناسيونال وشارك في يوم 28 يناير في مباراة ضد أروكا وظهر لأول مرة في الدوري البرتغالي.

 

في 31 مارس عام ٢٠١٧ شارك زيزو في مباراة ضد فيتوريا دي غيماريش، سجل زيزو هدفه الأول لناسيونال.

 

في صيف عام 2017 انتقل أحمد سيد زيزو إلى نادي موريرينيس وظهر في المباراة ضد إشتوريل برايا لأول مرة مع النادي الجديد. وفي نفس المباراة، سجل هدفه الوحيد لصالح موريرينسي.

 

فشل زيزو في أن يصبح لاعبًا مهمًا للفريق، حيث سجل هدفين فقط في 31 مباراة لصالح موريرينسي.

 

وفي أبريل 2018، لم يتمكن من الحصول على تأشيرة عمل برتغالية، بسبب ذلك لم يعد قادراً علي أن يلعب أي مباريات تنافسية.

 

في يناير 2019 ، انتقل زيزو إلى لنادي الزمالك بعد أن وقع عقدًا مع النادي لمدة ثلاث سنوات ونصف.

 

وفى موسم 2019-2020 عدل


في 22 أغسطس 2020، سجل أحمد سيد زيزو في الدقيقة الـ13 من عمر المباراة التي أنتهت بفوز الزمالك 3-1 علي النادي الأهلي.

 

موسم 2020-2021 في 7 فبراير 2021، سجل زيزو هدفاً من ركلة جزاء لصالح الزمالك في الدقيقة 58 من اللقاء بعد عرقلة اللاعب داميان لوي للاعب سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء، معلنًا عن تقدم الزمالك في المباراة التي فاز بها الزمالك 2-0 علي الإتحاد السكندري ضمن مواجهات الجولة 12 من الدوري المصري.

 

في 17 يونيو 2021، أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول في الدقيقة 34 والهدف الثانى للزمالك في الدقيقة 75 في المبارة التي إنتهت بنتيجة 3-0 لصالح الزمالك على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

 

في 28 يونيو 2021، قاد أحمد سيد زيزو فريقه الزمالك للفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري والتي أقيمت بملعب السويس.

 

في 7 أغسطس 2021، افتتح أحمد سيد زيزو التسجيل للزمالك بهدف أول في شباك غزل المحلة من ركلة جزاء بالدقيقة 24 في اللقاء الذي إنتهي بفوز الزمالك 3-0 في الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

في 17 أغسطس 2021، صنع أحمد سيد زيزو هدفاً سجله مروان حمدي مهاجم الزمالك في شباك وادى دجلة من ضربة رأس في الدقيقة 59 من المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

في 20 أغسطس 2021، في الدقيقة 58 يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لنادي الزمالك بعد الرجوع لتقنية الفيديو، في ظل وجود مخالفة على عامر عامر حارس سيراميكا، وينجح أحمد سيد زيزو في إحراز الهدف الثاني ليفوز نادي الزمالك على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السويس الجديد في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

في 24 أغسطس 2021، أحرز أحمد سيد زيزو هدف التقدم لفريق الزمالك في شباك الإنتاج الحربى بالدقيقة 7 من عمر المباراة التي أقيمت على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

 

موسم 2021-22 في يوم 19 نوفمبر 2021، سجّل أحمد سيد زيزو، الهدف الأول أمام ضيفه الإسماعيلي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الإسماعيلية، وإنتهت بفوز الزمالك 2-0 في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

وتوج بقميص نادى الزمالك  بخمس القاب جاءت على النحو التالي:

الدوري المصر الممتاز  2020–21

كأس مصر  2018–19

كأس السوبر المصري 2019–20

كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2018–19

كأس السوبر الأفريقي 2020
 

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