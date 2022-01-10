لترسيخ التعاون مع الشرق الوسط.. رئيس كوريا الجنوبية يزور الإمارات والسعودية ومصر

خللال الفترة من 15 و22 يناير الجاري

أعلنت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في سول بارك كيونغ-مي أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات والسعودية ومصر في الفترة بين 15 و22 يناير الجاري.

وقالت المتحدثة الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم /الاثنين/ - "إن الرئيس مون سيحضر يوم 16 يناير اجتماع مائدة مستديرة للأعمال سيُعقد بمدينة دبي بحضور رجال أعمال من البلدين، وفعاليات اليوم الوطني لكوريا الجنوبية في معرض إكسبو 2020 دبي، كما سيجتمع مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية".

وأضافت أنه خلال يومي 18 و19 يناير الجاري، سيزور الرئيس الكوري المملكة العربية السعودية، حيث سيجتمع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما سيحضر منتدى أعمال سيشارك فيه رجال أعمال من البلدين، فيما سيزور مصر يومي 20 و21 يناير لمناقشة التعاون الثنائي من أجل النمو المستدام والتعاون الثنائي الموجه نحو المستقبل بين البلدين.

وأكدت أن هذه الزيارة ستكون بمثابة فرصة لترسيخ أسس التعاون مع دول الشرق الأوسط الثلاثة في المجالات الواعدة، مثل: الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا والهيدروجين والبيئة والمناخ، فضلا عن مجالات التعاون التقليدية، مثل: الطاقة والبناء والإنشاءات والبنية التحتية.