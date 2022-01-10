شاهد| تفاعل السيسي بعد عرض مسرحي عن جائحة كورونا بمنتدى شباب العالم

صفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا للعرض المسرحي الأول عن فيروس "كورونا" بمشاركة 14 جنسية مختلفة، خلال افتتاح مسرح منتدى شباب العالم، ضمن فعاليات المنتدى والمسرحية من إخراج المخرج " خالد جمال ".

وشهد السيسي فعاليات افتتاح مسرح شباب العالم، وقدم مجموعة من الشباب أغنية على مسرح شباب العالم بـ خمس لغات مختلفة .



وكانت فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم انطلقت اليوم، الإثنين، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، حيث أعلن الرئيس، عن إنطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، قائلًا: "باسم الله نبدأ ومن أجل مستقبل نعمل".



ورحّب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشباب العالم في النسخة الرابعة من منتدى شباب العام، تلك المنصة التي باتت منصة حوار وتواصل بين الشباب و أداة لتبادل الرؤى بين كل شباب العالم؛ وخاصةً في تلك اللحظة الفارقة من التاريخ الإنساني، والتي تحتّم علينا أن ندرك أهمية الحوار وإدارة الاختلاف فيما بيننا.



وأضاف الرئيس، أن حكمة الخالق أن نكون مختلفين، دون تمييز في هذا الاختلاف".، مؤكدًا على ضرورة تشكيل حالة من اليقين والإيمان بأن حكمة الخالق في هذا الكون أن نكون مختلفين دون تمييز في هذا الاختلاف.



وأكد أنه لا سبيل للإنسانية لتجاوز تحديات بقائها وأزماتها الراهنة سوى إخلاص النوايا وإنهاء الصراعات وإدارة الاختلاف والعمل المشترك من أجل الإنسانية والسلام.



واختتم الرئيس الكلمة مُعلنًا إطلاق النسخة الرابعة للمنتدى، قائلًا: "يشرفني بحضور هذا الجمع الفريد والمتميز أن أعلن انطلاق النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، على الخير اجتمعنا، وباسم الله نبدأ، ومن أجل المستقبل نعمل".