فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

كشفت سحر الابراشي زوجة الاعلامي وائل الابراشي عن مفاجأة حول سبب تدهور الحالة الصحية لزوجها خلال الشهور الأخيرة، مؤكدة أن تدهور الحالة الصحية لوائل الابراشي كان نتيجة خطأ طبي في بداية فترة علاجه من اصابته بفيروس كورونا.

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وأوضحت زوجة الإعلامي وائل الابراشي، أن الخطأ الطبي تمثل في مشاكل كبيرة في الرئة حتى أصبحت تعمل بأقل من 60% من قدرتها الطبيعية.

وأكدت أنه تم اكتشاف هذا الخطأ منذ وقوعه، وأكد الأطباء أنه تعرض لخطأ طبي كبير في بداية فترة علاجه.

وفاة وائل الإبراشي



يذكر أن الاعلامي الكبير بدأ حياته المهنية كصحفي بجريدة اليوسف وقدم الكثير من التحقيقات الصحفيه القويه واستكمل مسيرته بالعمل في جريدة صوت الأمة ليصبح فيما بعد رئيس تحريرها ثم يتركها ليبدأ عمله في البرامج التلفزيونية.



إسهامات وائل الإبراشي الإعلامية

كانت من أبرز علاماته الإعلامية التي قدمها للجمهور من خلال برنامجه الحقيقة علي ساشة قناة دريم ثم برنامج العاشرة مساء " وبرنامج كل يوم علي شاشة قنوات أون ليستقر الحال به علي شاشة التلفزيون المصري مقدما لبرنامج "التاسعه"، لتكون أخر محطاته الاعلاميه في حياته المهنيه.

إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

وفاجأ الاعلامي الراحل جمهوره بإعلان إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر 2020 واستمر علاجه من الفيروس لمده تصل إلى 8 أشهر لتستقر حالته ويخرج من المستشفى، لكنه كان في حاله من القلق من تداعيات الفيروس، ليصاب بتليف الرئة نتيجه للفيروس.

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