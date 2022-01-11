عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

سبب وفاة وائل الإبراشي
سبب وفاة وائل الإبراشي

كشفت سحر الابراشي زوجة الاعلامي وائل الابراشي عن مفاجأة حول سبب تدهور الحالة الصحية لزوجها خلال الشهور الأخيرة، مؤكدة أن تدهور الحالة الصحية لوائل الابراشي كان نتيجة خطأ طبي في بداية فترة علاجه من اصابته بفيروس كورونا.

 

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

بعد شائعات وفاة وائل الإبراشي به.. تعرف على عوامل الخطر للإصابة بسرطان الحنجرة

.

شاهد الفيديو:
 

وأوضحت زوجة الإعلامي وائل الابراشي، أن الخطأ الطبي تمثل في مشاكل كبيرة في الرئة حتى أصبحت تعمل بأقل من 60% من قدرتها الطبيعية.

وأكدت أنه تم اكتشاف هذا الخطأ منذ وقوعه، وأكد الأطباء أنه تعرض لخطأ طبي كبير في بداية فترة علاجه.

وفاة وائل الإبراشي


يذكر أن الاعلامي الكبير بدأ حياته المهنية كصحفي بجريدة اليوسف وقدم الكثير من التحقيقات الصحفيه القويه واستكمل مسيرته بالعمل في جريدة صوت الأمة ليصبح فيما بعد رئيس تحريرها ثم يتركها ليبدأ عمله في البرامج التلفزيونية.


إسهامات وائل الإبراشي الإعلامية

كانت من أبرز علاماته الإعلامية التي قدمها للجمهور من خلال برنامجه الحقيقة علي ساشة قناة دريم ثم برنامج العاشرة مساء "  وبرنامج كل يوم علي شاشة قنوات أون ليستقر الحال به علي شاشة التلفزيون المصري مقدما لبرنامج  "التاسعه"، لتكون أخر محطاته الاعلاميه في حياته المهنيه. 
إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا

وفاجأ الاعلامي الراحل جمهوره بإعلان إصابته بفيروس كورونا في ديسمبر 2020 واستمر علاجه من الفيروس لمده تصل إلى 8 أشهر لتستقر حالته ويخرج من المستشفى، لكنه كان في حاله من القلق من تداعيات الفيروس، ليصاب بتليف الرئة نتيجه للفيروس.
وللمزيد حول أسباب وفاة وائل الإبراشي وتصريحات زوجته سحر الإبراشي .. تابع الفيديو جراف التالي:

شاهد الفيديو:
 

وائل الإبراشى خطأ طبي كورونا جريدة صوت الأمة العاشرة مساء

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

فيديو جراف..هل اعتزلت آثار الحكيم الفن وتفرغت للعبادة

فيديو جراف| لطيفة تتعرض لموقف صعب في الإمارات.. تعرف عليه

ترشيحاتنا

تطورات حادث منشأة القناطر.. ضبط قائد سيارة الموت و3 عاملين في المعدية

جريمة مدوية.. اغتصاب مضيفتين بريطانيتين على متن طائرة أمريكية والمملكة ترفض التدخل

يوم للتاريخ..محمد سراج يتحدث عن مشاركته بمنتدى شباب العالم أمام الرئيس السيسي

فيوتشر يحدد سعر أحمد رفعت للأهلي

أول تحرك من النيابة العامة في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 11 يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

زوجته تفجر مفاجأة.. خطأ طبي تسبب في وفاة وائل الإبراشي.. تفاصيل

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

اعتبارا من اليوم.. مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لراغبي السفر إلى لبنان

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدليل.. حقيقة علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية |فيديو

بالأعلام والتهليل .. فرحة عارمة لوفد أردني في منتدى شباب العالم | شاهد

أسباب برودة الأطراف في الشتاء وطرق علاجها

عمرها 12 عاما.. طفلة مصرية تحصل على الزمالة في العلوم البيولوجية بأمريكا..تفاصيل

فيديو

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

ماذا قال موسيماني عن كهربا وكيروش وجوزيه ومنتخب مصر ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ