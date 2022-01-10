أمريكا تلعب بالنار.. روسيا تهدد الولايات المتحدة بـ رد عسكري| تفاصيل

حذر نائب وزير خارجية روسيا، سيرجي ريابكوف، نظراءه الأمريكيين، اليوم الإثنين، من أن الرد العسكري الروسي على نشر الولايات المتحدة لأسلحة متطورة في أوروبا قد يكون ممكنًا في المستقبل.

وبحسب “روسيا اليوم” أصر ريابكوف على أنه إذا شرع الناتو في نشر قدرات جديدة في مجال الأسلحة، التي يتم تطويرها بسرعة كبيرة في الولايات المتحدة، فقد يرد الجيش الروسي بطريقة، وستضر حتماً وبشكل لا مفر منه بأمن الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي حديثه لوسائل الإعلام بعد يوم من المفاوضات الأمريكية الروسية بشأن الضمانات الأمنية في جنيف، قال ريابكوف، إنه لم يكن هناك تقدم حتى الآن بشأن مقترحات روسيا لكبح توسع الناتو.

وأضاف أن الكرة الآن في ملعب الناتو، والذي يجب أن يتخذ أخيرًا “خطوة حقيقية” نحو إيجاد أرضية مشتركة مع روسيا.

وقال ريايكوف: “نحن ندعو الولايات المتحدة لإظهار أقصى قدر من المسئولية في هذه اللحظة”.

وأضاف: “لا ينبغي التقليل من المخاطر المتعلقة باحتمال زيادة المواجهة”.

وأوضح أنه تم بذل جهود “كبيرة” لإقناع الأمريكيين بأن “اللعب بالنار” ليس في مصلحتهم.