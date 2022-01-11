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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الإصابة بفيروس الورم الحليمي البشري

عدوى فيروس الورم
عدوى فيروس الورم الحليمي

تكون عدوى فيروس الورم الحليمي البشري غالبًا بدون أعراض. أكثر أعراض العدوى شيوعًا هي الثآليل التي قد تظهر على أي جزء من الجسم، عادة ما تشير الثآليل التي تظهر داخل أو خارج الأعضاء التناسلية أو الشرج إلى انتقال فيروس الورم الحليمي البشري عن طريق الجنس.

الأعراض الشائعة الأخرى لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري هي.

الآفات المسطحة التي تظهر مثل البقع
نتوءات تشبه النتوءات ذات المظهر غير الطبيعي
حكة أو حرقان في منطقة الأعضاء التناسلية
نزيف مهبلي أثناء أو بعد الجماع
قد تكون هذه الأعراض موجودة في حالات أخرى ، مثل الأمراض المنقولة جنسياً الأخرى. قد تزيد أنواع معينة من فيروس الورم الحليمي البشري من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم والمهبل والشرج والحلق والفم. لذلك ، راجع الطبيب لتحديد السبب الأساسي.

طريقة انتقال عدوى فيروس الورم الحليمي البشري


تحدث عدوى فيروس الورم الحليمي البشري بسبب أي من أكثر من 100 نوع من فيروسات الورم الحليمي البشري يمكن أن ينتقل فيروس الورم الحليمي البشري من الشخص المصاب بالطرق التالية

 

لمس الأشياء الملوثة ، مثل مقبض الباب
يمكن أن يحدث الانتقال حتى عندما لا تظهر على الشخص المصاب بالفيروس أعراض. الأعراض الأكثر شيوعًا لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري هي الثآليل ، والتي قد لا تظهر لأسابيع إلى شهور بعد الإصابة. 
 

عوامل خطر الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري في الحمل
قد تزيد العوامل التالية من خطر الإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري أثناء الحمل.

النشاط الجنسي: قد تكون النساء الناشطات جنسيًا أثناء الحمل أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

ضعف المناعة: قد يؤدي الإجهاد والسكري وبعض الأدوية إلى إضعاف مناعتك ، مما يجعلك عرضة للعدوى ، مثل عدوى فيروس الورم الحليمي البشري.
الالتهابات السابقة: قد تكون أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري إذا كان لديك عدوى فيروسية سابقة ، مثل عدوى فيروس الهربس البسيط (الهربس).
العمر: أشارت دراسة إلى أن النساء الأصغر من 25 عامًا قد يكونن أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس الورم الحليمي البشري أثناء الحمل هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد الصلة بين العمر وخطر الإصابة

الجنس فيروس سرطان عنق الرحم الالتهابات الحمل فيروسات فيروس الورم الحليمي البشري

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