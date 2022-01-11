كوريا الجنوبية: تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية في مدينة هواسيونغ

أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية، تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-5 إي (F-5E)، تابعة لها اليوم "الثلاثاء" في جبل في مدينة هواسيونغ بإقليم كيونغكي، أثناء صعودها بعد الإقلاع.

وأوضح مصدر عسكري في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية أنه كان على متن المقاتلة المنكوبة طيار ثلاثيني واحد برتبة نقيب فقط، غير أنه لم يتم بعد التأكد من حالة الطيار، مشيرًا إلى أنه لم يتضح سبب الحادث على الفور.

ونوه إلى أن تحطم المقاتلة لم يود إلى إصابة مدنيين نتيجة سقوطها على الجبل، ولم تكن على متنها متفجرات.

يذكر أن كوريا الجنوبية تقوم بتشغيل حوالي 200 طائرة من طراز إف-5 من السبعينيات ومعظمها خارجة عن الخدمة أو أوشكت على ذلك بعد الوصول إلى دورة حياة كاملة، حيث تم إدخال المقاتلات من طراز "إف-5 إي" من الولايات المتحدة منذ عام 1975، وتم تجميع وصناعة المقاتلات من طراز إف-5 إف في البلاد.