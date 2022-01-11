عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية: تحطم طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية في مدينة هواسيونغ

تحطم طائرة
تحطم طائرة

 أعلنت القوات الجوية الكورية الجنوبية، تحطم طائرة مقاتلة من طراز إف-5 إي (F-5E)، تابعة لها اليوم "الثلاثاء" في جبل في مدينة هواسيونغ بإقليم كيونغكي، أثناء صعودها بعد الإقلاع.

وأوضح مصدر عسكري في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية أنه كان على متن المقاتلة المنكوبة طيار ثلاثيني واحد برتبة نقيب فقط، غير أنه لم يتم بعد التأكد من حالة الطيار، مشيرًا إلى أنه لم يتضح سبب الحادث على الفور.

ونوه إلى أن تحطم المقاتلة لم يود إلى إصابة مدنيين نتيجة سقوطها على الجبل، ولم تكن على متنها متفجرات.

يذكر أن كوريا الجنوبية تقوم بتشغيل حوالي 200 طائرة من طراز إف-5 من السبعينيات ومعظمها خارجة عن الخدمة أو أوشكت على ذلك بعد الوصول إلى دورة حياة كاملة، حيث تم إدخال المقاتلات من طراز "إف-5 إي" من الولايات المتحدة منذ عام 1975، وتم تجميع وصناعة المقاتلات من طراز إف-5 إف في البلاد.

كوريا الجنوبية تحطم طائرة هواسيونغ

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تعرب عن أسفها الشديد لإطلاق الشمالية صاروخًا باليستيًا

كوريا الشمالية تطلق مقذوفا غير محدود باتجاه جارتها الجنوبية

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: مصر من أكثر الدول عرضة لانبعاثات التغير المناخي

الرئيس السيسي يستمع لكلمة مصطفى مدبولي حول آليات مواجهة التغيرات المناخية

الزراعة×المحافظات.. افتتاح أكبر مزرعة لإنتاج نخيل الزينة للتصدير بالقليوبية

أبو العينين يشارك في أولى جلسات اليوم لمنتدى شباب العالم.. فيديو

دعاء يحفظك من الزلازل والكوارث .. ردده دائماً

خلال منتدى شباب العالم.. السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن مخاطر التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

سيدة تطلب من زوجها الاستحمام قبل العلاقة والزوج يرفض.. والإفتاء تحسم الجدل

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

رده غير متوقع.. تعليق طليق نيللي كريم بعد وصفها لأزواجها السابقين بـ«الباكابورت»

ضرب الموبايل في الخلاط.. عرض ساحر فرنسي يتسبب في ضحك السيسي.. شاهد

بالمياه المغلية.. تفاصيل تسبب ممرضتين في تدهور حالة والدة منة شلبي

بعد وفاة وائل الإبراشى به .. كل ما لا تعرفه عن سرطان الحنجرة الأسباب والأعراض وكيفية التشخيص والعلاج

بعد زلزال الفجر.. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

علاج التهابات الأمعاء الغليظة.. علامات التهابها وطرق تفاديها

نشرة المنوعات.. اغتصاب مضيفتين على طائرة.. علاقة كريستيانو رونالدو بعارضة أزياء تونسية.. موعد طرح لقاح أوميكرون

فيديو

فيديو جراف| مقبرة النجوم.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

نفس الاسم والمهنة مختلفة .. نوران عطا الله تثير الجدل بعد وفاتها

قرار جديد بشأن معلمة المنصورة بعد طلاقها وإحالتها للتحقيق "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ