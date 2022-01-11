بمليون و117 ألف جنيه.. الصحة: استحداث أجهزة طبية بالمعهد القومى للقلب

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، لـ 2 مليون و178 ألف مواطن، بالمعهد القومي للقلب، التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، خلال عام 2021، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الخدمات الطبية والعلاجية المُقدمة بالمعهد القومي للقلب، شملت المترددين على العيادات الخارجية، وبلغ عددهم 500 ألف مريض، فيما تردد على قسم الاستقبال بالمعهد 350 ألف مريض، بينما استقبلت الأقسام الداخلية بالمعهد 214 ألف مريض، بالإضافة إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية إلى 37 ألف و741 مريضا، من خلال أقسام الرعاية المركزة والمتوسطة.

وتابع أن المعهد القومي للقلب أجرى 10 ألاف عملية جراحية تنوعت بين القسطرة القلبية والقلب المفتوح، بنسب نجاح تضاهي النسب العالمية، فضلًا عن إجراء 8 ألاف و783 جلسة علاج طبيعي، وإجراء 863 ألف و310 تحليلًا طبيًا، بالإضافة إلى إجراء 194 ألفًا و755 أشعة تتضمن (أشعة تشخيصية، رسم قلب، رسم قلب إيكو، أشعة مقطعية).

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث عددا من الأجهزة الطبية، بتكلفة مليون و117 ألف جنيه، والتي تضمنت (جهاز مسح ذري، 3 أجهزة بقسم الأشعة، 4 أجهزة طبية بقسم الرعاية المركزة)، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وإتاحت أفضل خدمة طبية وعلاجية.

من جانبه، لفت الدكتور محمد عبدالهادي مدير المعهد القومي للقلب، إلى أن المعهد يحرص على تقديم أفضل خدمة طبية في كافة التخصصات، بإتباع أساليب علاجية عالمية، بالإضافة إلى تدريب الفرق الطبية، ضمن برنامج الزمالة الطبية، للارتقاء بمستوى الخدمة المُقدم للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل بسعة 408 أسرة، بالإضافة إلى المشاركة في المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار.