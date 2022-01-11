عامان من الإنجازات في حكم هيثم بن طارق.. كيف وطدت الإمارات علاقتها بالسلطنة

تحتفل سلطنة عمان بمرور عامين على تولي هيثم بن طارق مقاليد الحكم منذ 11 يناير 2020، فى وقت تشهد فيه سلطنة عمان إنجازات جديدة عدة فى مسيرتها نحو المستقبل.

وبهذه المناسبة بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

الإمارات وعمان

تشهد العلاقات العمانية الإمارتية تطورا ملحوظ فى كافة المجالات، حيث تربط البلدين علاقات أخوة وتعاون فى مصلحة الشقيقتين حيث تزايدات الوتير خلال تولي هيثم بن طارق مقاليد الحكم فى عمان.

ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عمان أولوية رئيسية لدى القيادة الإماراتية، وهو ما عبر عنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال أول لقاء جمعه مع السلطان هيثم بن طارق -لتقديم واجب العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان كانت ولا تزال وستظل وإرادة قيادتهما. قوية وراسخة لأن ما يجمع شعبي البلدين من روابط أخوية يضرب بجذوره في أعماق التاريخ ويستند إلى أسس متينة من الجوار الجغرافي والقيم والعادات والتقاليد المشتركة وعلاقات القربى والمصاهرة والعمق الاستراتيجي وغيرها من العوامل التي تكسب علاقات البلدين خصوصيتها وتميزها.

متانة العلاقات الأخوية والتاريخية

بدوره أكد السلطان هيثم بن طارق متانة العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتهما على مواصلة توثيقها لما فيه خير البلدين.

زيارات متبادلة

وتحل ذكرى مرور عامين على حكم السلطان هيثم بن طارق، في وقت يتزايد فيه التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة. فقبل شهر أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مباحثات لتعزيز التعاون مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان في 5 ديسمبر الماضي بأبوظبي، في أحدث سلسلة زيارات ومباحثات متبادلة بين الجانبين لدعم العلاقات وتنسيق الجهود وزيادة التعاون بينهما.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وقيادتهما والحرص على تطويرها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وتأتي تهاني القيادة الإماراتية لسلطان عمان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، تأكيدا على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي شهدت نموا سريعا في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسلطان عمان هيثم بن طارق، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أجرى أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، زيارة لدولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقام برعاية احتفالات الجناح العماني في معرض "إكسبو 2020 دبي" بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين للسلطنة.

على الصعيد الاقتصادي، ترأس الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفدا إماراتيا في زيارة لسلطنة عمان ١٨ أكتوبر الماضي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

والتقى خلال الزيارة قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وعددا من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

إكسبو الإمارات

وتحل ذكرى مرور عامين على تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في وقت تشارك فيه عمان بإكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات والذي يعد أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، وأكبر حدث ثقافي في العالم.

وقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، بزيارة جناح سلطنة عمان، المقام في منطقة "التنقل" في مقر معرض إكسبو 2020 دبي، حيث أبدى إعجابه بتصميم الجناح الذي جاء مستوحى من أصالة التراث العماني العريق وارتباطه بمكونات البيئة العمانية ومن أهمها شجرة اللبان التي تم استلهام تصميم الجناح منها.

وتستمد العلاقات الإماراتية-العمانية قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة، وحرص قيادتي البلدين على دفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين.

وتجمع البلدين الشقيقين علاقات اجتماعية وثقافية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، وقد مرت خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً.

وتشير البيانات و التقديرات الإحصائية إلى مزيد من النمو في حجم التجارة غير النفطية بنهاية 2021 ليصل لنحو 27%، فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك استثماري لسلطنة عمان على مستوى غرب آسيا.

وسجل حجم الصادرات الإماراتية إلى سلطنة عمان نموا بنسبة 18،1 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 6،79 مليار درهم إلى 8،02 مليار درهم، وفي المقابل سجلت الاستثمارات العمانية المباشرة في دولة الإمارات نموا بنسبة 46،8 بالمئة مطلع العام 2020 مقارنة بمطلع العام 2019.