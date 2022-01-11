عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عامان من الإنجازات في حكم هيثم بن طارق.. كيف وطدت الإمارات علاقتها بالسلطنة

سلطان عمان
سلطان عمان

تحتفل سلطنة عمان بمرور عامين على تولي هيثم بن طارق مقاليد الحكم منذ 11 يناير 2020، فى وقت تشهد فيه سلطنة عمان إنجازات جديدة عدة فى مسيرتها نحو المستقبل.

وبهذه المناسبة بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

الإمارات وعمان 

تشهد العلاقات العمانية الإمارتية تطورا ملحوظ فى كافة المجالات، حيث تربط البلدين علاقات أخوة وتعاون فى مصلحة الشقيقتين حيث تزايدات الوتير خلال تولي هيثم بن طارق مقاليد الحكم فى عمان.

ويمثل تعميق العلاقات مع سلطنة عمان أولوية رئيسية لدى القيادة الإماراتية، وهو ما عبر عنه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال أول لقاء جمعه مع السلطان هيثم بن طارق -لتقديم واجب العزاء في وفاة  السلطان قابوس بن سعيد.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات بين دولة الإمارات وسلطنة عمان كانت ولا تزال وستظل  وإرادة قيادتهما. قوية وراسخة لأن ما يجمع شعبي البلدين من روابط أخوية يضرب بجذوره في أعماق التاريخ ويستند إلى أسس متينة من الجوار الجغرافي والقيم والعادات والتقاليد المشتركة وعلاقات القربى والمصاهرة والعمق الاستراتيجي وغيرها من العوامل التي تكسب علاقات البلدين خصوصيتها وتميزها.

متانة العلاقات الأخوية والتاريخية 

بدوره أكد السلطان هيثم بن طارق متانة العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وشعبيهما الشقيقين وحرص قيادتهما على مواصلة توثيقها لما فيه خير البلدين.

زيارات متبادلة 

وتحل ذكرى مرور عامين على حكم السلطان هيثم بن طارق، في وقت يتزايد فيه التعاون الثنائي بين البلدين على مختلف الأصعدة. فقبل شهر أجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مباحثات لتعزيز التعاون مع بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان في 5 ديسمبر الماضي بأبوظبي، في أحدث سلسلة زيارات ومباحثات متبادلة بين الجانبين لدعم العلاقات وتنسيق الجهود وزيادة التعاون بينهما.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان وقيادتهما والحرص على تطويرها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وتأتي تهاني القيادة الإماراتية لسلطان عمان هيثم بن طارق، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، تأكيدا على متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين التي شهدت نموا سريعا في ظل القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وسلطان عمان هيثم بن طارق، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أجرى أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، زيارة لدولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وقام برعاية احتفالات الجناح العماني في معرض "إكسبو 2020 دبي" بمناسبة اليوم الوطني الحادي والخمسين للسلطنة.

على الصعيد الاقتصادي، ترأس الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وفدا إماراتيا في زيارة لسلطنة عمان ١٨ أكتوبر الماضي، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

والتقى خلال الزيارة قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في السلطنة، وعددا من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

إكسبو الإمارات

وتحل ذكرى مرور عامين على تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في وقت تشارك فيه عمان بإكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه دولة الإمارات والذي يعد أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، وأكبر حدث ثقافي في العالم.

وقام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، بزيارة جناح سلطنة عمان، المقام في منطقة "التنقل" في مقر معرض إكسبو 2020 دبي، حيث أبدى إعجابه بتصميم الجناح الذي جاء مستوحى من أصالة التراث العماني العريق وارتباطه بمكونات البيئة العمانية ومن أهمها شجرة اللبان التي تم استلهام تصميم الجناح منها.

وتستمد العلاقات الإماراتية-العمانية قوتها من جذورها التاريخية المتأصلة، وحرص قيادتي البلدين على دفعها نحو مزيد من التطور والتقدم، واستثمار الفرص المتاحة في هذا الشأن، بما يلبي طموحات الشعبين.

وتجمع البلدين الشقيقين علاقات اجتماعية وثقافية تمتد جذورها إلى عمق التاريخ، وقد مرت خلال العقود الماضية بالعديد من المحطات البارزة التي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخها والمضي بها قدماً.

وتشير البيانات و التقديرات الإحصائية إلى مزيد من النمو في حجم التجارة غير النفطية بنهاية 2021 ليصل لنحو 27%، فيما تعد دولة الإمارات ثالث أكبر شريك استثماري لسلطنة عمان على مستوى غرب آسيا.

txt

رسائل من قادة الإمارات إلى سلطان عمان

txt

لبحث تعزيز التعاون بين البلدين.. لقاء يجمع وزيرا خارجية عمان وإيران

وسجل حجم الصادرات الإماراتية إلى سلطنة عمان نموا بنسبة 18،1 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من 6،79 مليار درهم إلى 8،02 مليار درهم، وفي المقابل سجلت الاستثمارات العمانية المباشرة في دولة الإمارات نموا بنسبة 46،8 بالمئة مطلع العام 2020 مقارنة بمطلع العام 2019.

ترشيحاتنا

الصحة:فحص 60 ألف طفل حديث الولادة ضمن «الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية»

من خلال 3 نماذج ..الرئيس يؤكد قدرة مصر على تحويل الأزمات لفرص واعدة

الطقس غدا.. استمرار الأجواء المعتدلة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة

أحمد عبد القادر يعلن تعافيه من فيروس كورونا

صعب يعيش.. جمال شعبان يعلق على زراعة قلب خنزير لرجل

الفرصة الأخيرة| هل تضع قمة شرم الشيخ خريطة إنقاذ العالم من التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

البحوث الفلكية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 على مقياس ريختر

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

بعد زلزال الفجر.. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

أمم أفريقيا.. 19 قناة تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. تعرف عليها

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب.. وهونر تطلق هاتف Honor Magic V

رئيس الوزراء: 3.6 تريليون دولار خسائر عالمية بسبب تغيرات المناخ

شاهد.. رجل يحمل ثعبانا ضخما على كتفيه ومفاجأة في نهاية المقطع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

فيديو

فيديو جراف.. حقيقة هجوم ماجدة زكي على وائل الإبراشي بعد وفاته

تداول صور غرفة نوم محمد الأمين داخل دار يتيمات بني سويف.. والمتهم يرد "فيديو"

فيديو جراف| مقبرة النجوم.. ماذا فعلت 2022 في المشاهير

فيديوجراف.. ومن الطب ما قتل.. هل خطأ طبي وراء وفاة وائل الإبراشي

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ