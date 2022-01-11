رسائل من قادة الإمارات إلى سلطان عمان

أرسل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى أخيه السلطان هيثم بن طارق ،سلطان عمان الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السلطان هيثم بن طارق.

وتحل اليوم الثلاثاء ذكرى تولي السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مقاليد الحكم خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه.

في يوم خالد من تاريخ سلطنة عُمان استقبل فيه العمانيون سلطانهم بالولاء والعرفان " لما توسمنا فيه من صفاتٍ وقدراتٍ تُؤهله لحمل هذه الأمانة " ليواصل مسيرة البناء والعطاء في عهدٍ سعيدٍ ونهضةٍ مباركةٍ متجددة.

وقد دعا السلطان هيثم بن طارق منذ توليه مقاليد الحكم أبناء عُمان المخلصين إلى مواصلة الحفاظ على منجزات النهضة والعمل "من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل" وانطلاق رؤية واضحة الأهداف " رؤية عُمان 2040" تشمل مختلف الجوانب وتلبي مستوى الطموحات.

وامتدادًا للتقاليد العُمانية التي تقدم دليلًا على تلاحم العمانيين المستمر مع قيادتهم، يواصل السلطان هيثم بن طارق لقاء أبناء عُمان المخلصين من كل المحافظات ".