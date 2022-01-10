مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة تكشف تفاصيل السفينة المختطفة لدى الحوثيين

قالت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن السفينة روابي المختطفة لدى الحوثيين تحمل مساعدات طبية.

وأضافت المندوبة الإماراتية أن طاقم السفينة روابي يضم 11 فردا من جنسيات مختلفة، وأعمال القرصنة الحوثية تتنافى مع متطلبات القانون الدولي.

وتابعت: "أعمال القرصنة الحوثية تهديد خطير لسلامة الملاحة في البحر الأحمر، ونطالب بإطلاق سراح السفينة روابي وطاقمها فورا".

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء الماضي، أنه رصد ووثّق "عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف اليمني".

وأضاف التحالف أن "التخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة النقل البحري "روابي" انطلق من ميناء الحديدة".

واعتبر التحالف أن "ميناء الحديدة مركز رئيسي لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية الإيرانية".

كما أكد أن "الحديدة والصليف مركزان رئيسيان للأعمال العدائية وتهديد الأمن البحري".