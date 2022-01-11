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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الكهرباء: أسعار الطاقة المتجددة في مصر تنافسية جدًا وهي مستقبل إفريقيا

جلسة مسارات الطاقة
جلسة مسارات الطاقة - منتدى شباب العالم

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إن أسعار الطاقة المتجددة في مصر تصل لأسعار تنافسية مناسبة جدا ، وبدأت الأسعار في الانخفاض بعد الاعتماد بشكل نسبي على طاقة الرياح أيضا.

وقال خلال جلسة "مسارات الطاقة .. التوجه نحو مستقبل أكثر أماناً" بمنتدى شباب العالم إن هناك مشروع كبير جدا جاري بحثه لتخزين الطاقة الناتجة من خلال الطاقة الشمسية والرياح.

وأكد وزير الكهرباء أن الطاقات المتواجدة في افريقيا هائلة ولكن يجب التعاون لإخراجها من الدول، وأسعار هذه الطاقات أسعار تنافسية عالميا وتعتبر مستقبل للقارة الأفريقية.

وعن الاحتباس الحراري قال وزير الكهرباء إن الاحتباس الحراري وغيره يعزز استخدام الطاقات المتجددة بدلا من الاعتماد فقط على الطاقة العادية، وبالتالي تنويع الحصول على الطاقة النظيفة مثل النووية، يجب أن تكون نظيفة ولديها قدرات هائلة لاستخراج الطاقة، لان العالم لن يتجه نحو مصدر ضار للطاقة ولكن استخدام الطاقة المتجددة سيتم الاعتماد عليه بشكل كبير جدا.

وانطلقت منذ قليل جلسة "مسارات الطاقة .. التوجه نحو مستقبل أكثر أماناً"، بمشاركة كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورنا غنيم، رئيس قسم أنظمة الطاقة والبنية التحتية في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).

ومنتدى شباب العالم، الذي انطلقت فاعلياته أمس الإثنين، حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الطاقة المتجددة وزير الكهرباء الاحتباس الحراري النائب محمد أبو العينين

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