ماجد الكدواني ينشر صورة من الجريمة.. والجمهور: الفيلم جامد.. شاهد

نشر الفنان ماجد الكدوانى صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر ماجد الكدواني في الصورة من فيلم الجريمة، ونالت إعجاب متابعيه.

وجائت التعليقات كالتالي" الفيلم جامد"، وأضاف آخر “فنان مبدع”.

يذكر أن الفنان ماجد الكدواني قال إن كورونا رسالة إلهية وليست فيروسا فقط، معبرا عن أمنيته أن تعم الصحة على البشرية كلها في الوطن العربية.

وأوضح ماجد الكدواني في تصريحات خاصة لكاميرا صدى البلد، أن الكورونا رسالة إلهية عن طريق فيروس لا يرى بالعين المجردة لكنه أضر بالعالم كله.