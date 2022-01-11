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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيدريكو كييزا.. يوفنتوس يضع خطة بديلة لتعويض نجمه

كييزا
كييزا

رصد نادي يوفنتوس ، لاعبا جديدا خلال فترة الانتقالات الشتوية ، لتعويض نجمه فيدريكو كييزا، وكان كييزا  قد سقط على أرض ملعب مباراة فريقه أمام روما، أول أمس الأحد، ولم يستطع إكمال اللقاء، ليغادر في الدقيقة 32، ويحل مكانه زميله ديان كولوسيفسكي.

وقال يوفنتوس في بيانه: “تحديث طبي.. كييزا خضع لفحوصات طبية بعد الإصابة التي تعرض لها.. وكشفت الفحوصات عن إصابة اللاعب في الرباط الصليبي الأمامي”.

وبحسب الصحفي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن يوفنتوس يستهدف ضم سردار آزمون، نجم زينيت سانت بطرسبرج.

ضربة موجعة لـ يوفنتوس.. إصابة كييزا بالرباط الصليبي

جدول مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021

وكان آزمون قد شارك مع زينيت أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وسجل هدفا في شباك الفريق الإيطالي بالمباراة التي انتهت 4-2 للبيانكونيري بدور المجموعات.
ومن المقرر، أن يخضع كييزا  لجراحة خلال الأيام القليلة المقبلة”.

وحقق يوفنتوس فوزًا مثيرًا على مضيفه روما، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، مساء أمس، الأحد، على ملعب الأولمبيكو، ضمن الجولة 21 للدوري الإيطالي.

ورفع يوفنتوس  رصيده إلى 38 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد روما عند 32 نقطة في المركز السابع.

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