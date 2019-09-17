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رياضة

دوري أبطال أوروبا .. زينت يهز شباك ليون في الشوط الأول

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
أحمد هاني
أنهي فريق زينيت بطرسبرج الروسي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد على مضيفه ليون الفرنسي، في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب الأول.

سجل هدف الفريق الروسي سارادار أزمون في الدقيقة قبل نهاية الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 41.

ويلعب الفريقان في الجولة الأولى لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم بطل الدوري البرتغالي بنفيكا إضافة إلى لايبزيج الألماني.

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