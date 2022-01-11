أخبار التوك شو: السيسي ينفعل على الهواء.. وموقف طريف أضحك الرئيس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي يشارك في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جلسة “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ”، للمشاركة في الحديث عن التغيرات المناخية، وذلك على هامش منتدى شباب العالم.





أبو العينين يشارك في أولى جلسات اليوم لمنتدى شباب العالم.. فيديو

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، في أولى جلسات اليوم لـ منتدي شباب العالم بعنوان: “جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



مدبولي: مصر من أكثر الدول على مستوى العالم استفادة من المياه.. فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة وضعت خريطة تفاعلية لـ مخاطر التغيرات المناخية، وأنه تم وضع خطة للموارد المائية بمصر حتى عام 2037.

مدبولى: قبل 2035 سيكون هناك 42% من الطاقة فى مصر متجددة وجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تقوم بمشروعات ضخمة من أجل الاستفادة من كل نقطة مياه

مدبولي: مصر قفزت 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر قفزت 20 مركزا في مؤشر السياسة المناخية طبقاً لمؤشر أداء تغير المناخ 2022، بالإضافة إلى أنها أصبحت واحدة من الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر.



خلال منتدى شباب العالم..الأمم المتحدة: قيادة الرئيس السيسي لمواجهة تغيرات المناخ قوية

قدمت المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الشكر والتقدير لمصر من أجل استضافة هذا المؤتمر المهم للغاية، معقبة: "أود أن أعبر عن بالغ تقديري لـ الرئيس السيسي على قيادته القوية وأيضاً رئيس الوزراء".



الرئيس السيسي يطلب من مديرة جلسة المناخ إعطاء فرصة للضيف لاستكمال حديثه

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من مديرة جلسة “الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية” بمنتدى شباب العالم، إعطاء الفرصة للضيف لاستكمال حديثه.





روث الخيل كان سببا فى صناعة السيارات.. السيسي: فى كل محنة وأزمة فرصة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لجميع من تحدث عن التغيرات المناخية، من جميع دول العالم، قائلا:" أشكركم على إعطاء قوة دفع لـ مؤتمر المناخ الذى سيعقد فى شرم الشيخ بنهاية هذا العام".



موقف طريف يتسبب فى ضحك الرئيس السيسي بـ منتدي شباب العالم.. فيديو

طالبت الإعلامية سارة حازم، مديرة جلسة جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ، حول تغير المناخ.



السيسي ينفعل على الهواء: المفروض ما أقولش الكلام ده.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك سعى من بعض الدول لتخريب دول أخرى، وهذا يتناقض مع حقوق الإنسان، موضحًا أن حق من حقوق الإنسان عدم التدخل فى شؤون دول أخرى، مؤكدًا أن المواطنين يعانون فى ليبيا وسوريا



