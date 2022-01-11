عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء اجارب جارتها الشمالية الصاروخية

كوريا الشمالية
كوريا الشمالية

أعرب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء تكرار إطلاق الصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية، قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بلاده في مارس القادم.

 

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي في سول، بارك كيونج مي، إن مون وجه تعليماته إلى كل وزارة باتخاذ "الإجراءات اللازمة لضمان عدم حدوث مزيد من التوتر في العلاقات بين الكوريتين، وحتى لا يشعر الشعب الكوري الجنوبي بالتوتر".

 

وأتت تصريحات مون بعد تلقيه تقارير عن نتائج اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني الذي عقد صباح اليوم بعد إطلاق كوريا الشمالية لما يبدو أنه صاروخ باليستي باتجاه البحر الشرقي، وفق المتحدثة باسم الرئاسة الكورية.

بقوة 6.7 ريختر.. زلزال عنيف يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

تونس .. إحالة عدد من قيادات الداخلية للتقاعد

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن الشمال أطلق الصاروخ من إقليم جاكانغ بشمال كوريا الشمالية باتجاه البحر الشرقي، وطار لأكثر من 700 كيلومتر على ارتفاع أقصى بلغ 60 كيلومترا وبسرعة قصوى 10 ماخ، أي 10 أضعاف سرعة الصوت.

 

وأضافت: "نقدر أنه حدث تحسن في هذا الصاروخ، مقارنة بالصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية في 5 يناير".

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الصواريخ الباليستية سول تجارب صاروخية

موضوعات متعلقة

بقوة 6.7 ريختر.. زلزال عنيف يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية

بـ22 عملية.. التحالف يسقط 120 إرهابيا حوثيا في مأرب

الانضمام للتحالف العالمي للمحيطات.. تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء السعودي

البحرين.. القائد العام لقوة الدفاع يلتقي رئيس النواب الأردني

ارتفاع إصابات كورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي

ليبيا.. إيقاف الصادرات النفطية من ميناء السدرة

محافظة عراقية تسجل أعلى معدل يومي للاصابات بكورونا

رغم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. المغرب يدرس السماح بتداول العملات المشفرة

ترشيحاتنا

العقرب والعذراء أبرزها.. دينا بدر تكشف عن 5 أبراج تملك الحاسة السادسة

1,806 دولار للأونصة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب العالمية اليوم

إيفاني لاعب النسور: تمنيت أن يكون محمد صلاح "نيجيريًا".. وسنفوز على مصر | حوار

للمعاهد الأزهرية.. تعرف على شروط الاعتماد في ضمان جودة التعليم

كوريا الجنوبية تعرب عن قلقها إزاء اجارب جارتها الشمالية الصاروخية

هل يجوز إخراج كفارة الحلف على أقساط ؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

كورونا يضرب لاعبي الأهلي قبل مواجهة الجونة بكأس الرابطة..تعرف على المصابين

البحوث الفلكية: زلزال اليوم أقوى من زلزال 92 على مقياس ريختر

زلزال اليوم .. رئيس المعهد القومي البحوث الفلكية: ناموا آمنين

في أولى جلسات محاكمتها.. الكويتية صفاء زمان تتراجع وتنفي إساءتها لمصر

أسعار البنزين في السعودية.. الممكلة تعلن سعر المحروقات خلال يناير 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادل إمام عملها قبلك..محمد صلاح فى مقارنة مع الزعيم بسبب «جزيرة الشيطان»

أسرع طريقة لعلاج الحزام الناري.. وتجنب هذه الأطعمة فورا

الغزالة رايقة على درب آه يا قفا.. حكاية الأغانى الناجحة فى عائلة محمود عبد العزيز I صور وفيديو

اقروا الفاتحة لأبو العباس.. 10 صور نادرة لصاحبة أشهر أغنية فلكورية للإسكندرية

فيديو

حرامي أحذية في جنازة الإعلامي وائل الإبراشي.. فيديوجراف

الأسود والنسور| سر ألقاب منتخبات أفريقيا بأسماء الحيوانات ..فيديو جراف

عازف الكولة عبد الله حلمي.. فقد صوته بعد معاناة مع السرطان |فيديو

علي جمعة يحذر من تفسير حلم قبل الفجر.. ما السبب ؟

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ