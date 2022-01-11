قمر 14 ينطلق غدا.. قصة فيلم خالد النبوي وشيرين رضا قبل طرحه بالسينما

قمر 14 هو اسم الفيلم الذي تستعد السينمات المصرية لاستقباله غدا الأربعاء، بإقامة عرض خاص لأبطاله بحضورهم في احد مولات 6 أكتوبر.

قمر 14 ومهرجان الجونة

عرض فيلم قمر 14 لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر الماضي، بحضور أبطاله ولاقى ردود فعل قوية من جمهور المهرجان رغم رفض نجومه الحديث وحرق أحداثه.

وكان مقررا طرحه للجمهور في السينمات نهاية ديسمبر الماضي، لكن شركة الإنتاج فضلت التأجيل ليلحق بموسم 2022.

أبطال فيلم قمر 14

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم خالد النبوي، غادة عادل، ياسمين رئيس، خالد أنور، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أمينة خليل، غادة عادل، أحمد مالك.

العمل من تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري، ويشارك في بطولته محمد جمعة، بيومي فؤاد، محمد علاء، ليلى عز العرب، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد مهران، أحمد حاتم.

بوستر قمر 14

قصة فيلم قمر 14

تدور أحداث فيلم قمر 14 في إطار رومانسي، ويطرح 5 قصص حب مختلفة يربطهم جميعا صلة معينة، وتدور الأحداث في ليلة يتجلى فيها القمر فيؤثر على حياتهم.

بعض هذه القصص تشهد نهاية مؤثرة والآخرين يلقون نهاية سعيدة، ويجسد خالد النبوي شخصية مذيع راديو يستخدم برنامجه للحديث عن حبيبته.

أبطال قمر 14 في الجونة

تصريحات أبطال قمر 14

عبرت الفنانة شيرين رضا عن سعادتها بالتعاون مع المخرج هادي الباجوري، والمشاركة في هذه التجربة، ورفضت الحديث عن "البوسة" فى نهاية الفيلم التي جمعتها بالفنان خالد النبوي، قائلة في تصريحات إعلامية:" مقدرش أحرق الفيلم".

وقال أحمد مالك، في تصريح لـ “صدى البلد”: “سعيد بمشاركتي في فيلم قمر 14 بجانب نجوم أحبهم، الفيلم يطرح العديد من القضايا المجتمعية التي نعاني منها، فقدمنا للجمهور مشاكل شائكة تمسهم”.

وتابع قائلاً: “كواليس العمل كانت ممتعة، وأحببت العمل مع كاست الفيلم، وسعدت بعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي”.

فيما كشف خالد أنور في تصريحاته لصدى البلد كواليس مشاركته في العمل وقال": الفيلم أعتبره مغامرة، خاصة أن القصة غريبة عن الناس قليلا، وقد يكون هناك عدد من الجمهور لا يتفق مع وجهة نظر الشخصية في الفيلم، وفي النهاية استمتعت بالعمل مع المخرج الرائع هادي الباجوري".