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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أمين شباب مستقبل وطن بالفيوم: موضوعات منتدى شباب العالم تعكس ملامح ما بعد كورونا|صور

أحمد الجندي أثناء
أحمد الجندي أثناء مشاركته في منتدى شباب العالم

شارك أمين شباب محافظة الفيوم لحزب مستقبل وطن أحمد الجندى فى منتدى شباب العالم الذى بدأ أولى فعالياته أمس الأول بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس الجمهورية والتى تضم عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد _19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع.

 كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".. فى ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة. 

بالإضافة إلى، تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة. فضلًا عن، استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

 

منتدى شباب العالم.. قيادية بـ «مستقبل وطن»: يساهم في إنعاش السياحة

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الفيوم أمين شباب المحافظة جزب مستقبل وطن

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