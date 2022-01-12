أمين شباب مستقبل وطن بالفيوم: موضوعات منتدى شباب العالم تعكس ملامح ما بعد كورونا|صور

شارك أمين شباب محافظة الفيوم لحزب مستقبل وطن أحمد الجندى فى منتدى شباب العالم الذى بدأ أولى فعالياته أمس الأول بمدينة شرم الشيخ بحضور رئيس الجمهورية والتى تضم عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التى تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد _19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع.

كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".. فى ضوء عدة أبعاد مختلفة تشمل مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل القارة الأفريقية، ومستقبل التكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحول الرقمي، والتعليم، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة.

بالإضافة إلى، تسليط الضوء على قضايا هامة تشمل تبني السياسات المائية الرشيدة، ومواجهة التحديات البيئية، وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة. فضلًا عن، استعراض مبادرة "حياة كريمة" باعتبارها التجربة المصرية لتنمية الإنسان.

ec0008e2-fc37-4edd-9230-0441cbda2cf4

1b2f1a0d-f71a-4ad0-9dc4-9533798cc0a7

9a9bf4d4-06b1-4713-8aa9-d0f0c163094f

025a9196-de87-458d-9666-8f879c68ed25

43e80689-6871-4101-bac6-4e0a9ce9b3e5