مقتدى الصدر: سنشكل حكومة قانون لا مجال للمخالفة فيها

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، عن المضي بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

وقال الصدر في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا مفتوح لبعض من ما زلنا نحسن الظن بهم".

وأضاف "من ناحية أخرى فأننا لن نسمح لأحد كائناً منا كان أن يهدد شركائنا أو يهدد السلم الأهلي.. فالحكومة المقبلة حكومة قانون لا مجال فيها للمخالفة أياً كانت وممن كان".

ولفت الصدر إلى أنه "لا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف، فأن القانون سيكون هو الحاكم".

وكان مقتدى الصدر قال الأحد، إن المرحلة المقبلة أمام البرلمان والحكومة "منعطف صعب"، وذلك عقب أولى جلسات مجلس النواب الجديد، التي انتخب خلالها رئيس المجلس ونائبيه.

وأوضح الصدر في تغريدة على "تويتر": "كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة أمام منعطف صعب".

واعتبر رئيس التيار الصدري، أكبر الكتل التي حصلت على مقاعد في مجلس النواب خلال الانتخابات الأخيرة، أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية.