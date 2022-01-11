يمن الحماقي: مصر قادرة أن تكون مركزا لصناعة السيارات الكهربائية| خاص

تحدث الرئيس السيسي في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ بمنتدى شباب العالم، عن أن مصر قادرة على أن صناعة السيارات الكهربائية للمشاركة في تقليل الانبعاثات و المحافظة على البيئة، و أنه من المقرر إنتاج اول سيارة كهربائية عام 2023.



وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس و الباحث في مجال صناعة السيارات الكهربائية، أن مصر من الممكن أن تكون مركز لصناعة السيارات الكهربائية وليس مجرد صانع عادي لها وفقا لبحث علمي عن الجدوى الاقتصادية لهذه الصناعة.

وأضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن مصر لديها فرص واعدة جدا في هذا المجال سواء انتاج سيارة كاملة أو زيادة نسبة المكون المحلي، مما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري.



كما أشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن القطاع الخاص له دور رئيسي في هذا القطاع، ويجب عمل هيكل للحوافظ لتشجيعه للاستثمار في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.

يمن الحماقي



و توقعت الباحث العلمي أن السيارات التقليدية ستختفي من أوروبا وامريكا في غضون 10 سنوات، مما يفسح المجال لسيارات الكهرباء، ويجب على مصر استغلال اختراعات وابتكارات ابناءها في هذا الشأن، فالعالم يقدم الآن على التحول إلى استخدم أنواع متطورة من التكنولوجيا.