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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استكمال محاكمة قيادات «الإرهابية» فى الإضرار بالسلام الاجتماعى

صدى البلد

تنظر اليوم الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة قيادات الجماعة الإرهابية وعناصر المكتب الإداري في القضية 1059، لاتهامهم والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي ونشرأخبار كاذبة.

 

و أحالت نيابة أمن الدولة العليا 25 متهمًا في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

 

وتضم قائمة المتهمين في  القضية كلًا من إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، ومحمود عزت إبراهيم القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية، وعبدالمنعم أبوالفتوح عضو مكتب إرشاد الجماعة السابق، ومحمد سيد سويدان مسئول المكتب الإداري في البحيرة، وهاني هشام يوسف الديب، وضياء أحمد المغازي أمين حزب الحرية والعدالة، وحسين يوسف محمد، ومحمد جمال أحمد حشمت، ولطفي السيد على محمد، وحسام الدين عاطف الشاذلي، ومها سالم محمد عزام.

 

وكذلك أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح، ومحمد على القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، وعمرو أحمد خطاب، ومعاذ نجاح منصور الشرقاوي، وأدهم قدري شيخون، وعمرو محمد الحلو، وأحمد طه القاضي، حسام محمد عقاب، وأيمن محمد عقاب، وأحمد محمد عبدالحميد، وعمر صلاح بطيحة، ومحمود عبدالعاطي حميد، وأحمد ياسر علي عبدالحفيظ، وعظية عاشور بريك القطيفي.

 

محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ جنايات أمن الدولة العليا أمن الدولة العليا طوارئ

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