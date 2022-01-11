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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي يتهم كبير مستشاري بايدن بقتل 800 ألف شخص بسبب كورونا

أنتوني فاوتشي
أنتوني فاوتشي

اتهم السناتور راند بول، وهو جمهوري عن ولاية كنتاكي، الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، بأنه مسؤول عن أكثر من 800 ألف حالة وفاة أمريكية بسبب فيروس كورونا.

 

وبحسب "روسيا اليوم" جاء الاشتباك الأخير بين بول وفاوتشي، اليوم الثلاثاء، في جلسة استماع للجنة الصحة بمجلس الشيوخ بشأن تعامل الولايات المتحدة مع جائحة فيروس كورونا.

 

في وقت سابق، قام كبير المستشارين الطبيين للرئيس جو بايدن، بعرض نسخة مطبوعة من صفحة السيناتور راند بول علي تويتر، مع لافتة "Fire Dr. Fauci"، للإدعاء بأن مثل هذا الخطاب دفع رجلاً من كاليفورنيا، بالتخطيط لقتله.

 

وقال فاوتشي، لأعضاء مجلس الشيوخ إن الرجل، الذي قُبض عليه في ولاية أيوا في 21 ديسمبر، كان يحمل بندقية من طراز AR-15 والعديد من المجلات، وأخبر الشرطة أنه كان يقود سيارته إلى واشنطن العاصمة لقتل فاوتشي.

 

وقال فاوتشي لبول "إنك تصنع وباء كارثيًا لتحقيق مكاسب سياسية"

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أشار بول إلى فاوتشي، بصفته المهندس الرئيسي لتعامل الحكومة الأمريكية مع الوباء، وسأل كيف يمكنه تسمية أي منها، عمليات الإغلاق والأقنعة واللقاحات والمعززات، نجاحًا عندما مات أكثر من 800000 أمريكي

كما هاجم السيناتور بول، ذو الميول التحررية فاوتشي، لكونه مخططًا مركزيًا أدى غطرسته إلى أخطاء معقدة.

قال بول: "إن الفكرة القائلة بأن مسؤولًا حكوميًا مثلك سيدعي من جانب واحد أنه يمثل العلم وأن أي انتقاد لك سيعتبر انتقادًا للعلم بحد ذاته أمر خطير للغاية".

وأضاف السناتور: "إن المخطط الذي يعتقد فاوتشي أنه "علم" يقود إلى غطرسة تبرر في ذهنه استخدام الموارد الحكومية لتشويه وتدمير سمعة العلماء الآخرين الذين يختلفون معه".

وتابع: "هذا ليس فقط مناقضًا للمنهج العلمي، إنه مثال للسياسة الرخيصة وهو أمر يستحق اللوم".

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