آداب القاهرة تعلن 5 تعليمات هامة يجب على الطالب اتباعها خلال الامتحانات

بيانات الطالب أهمها

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عدداً من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2021 / 2022.

خلال الامتحان:

- لابد من التأكد من وجود بيانات الطالب مكتوبة و مطبوعة بشكل صحيح على ورقة الإجابة

- فى حالة عدم وجود بيانات الطالب مسجلة بشكل صحيح يجب من إبلاغ اللجنة بشكل فورى اثناء الامتحان لانك فى حالة عدم الابلاغ يحسب الطالب غائبًا فى هذه المادة

- لا يقطع اي جزء من ورقة الاجابة وفى حالة القطع يتحمل الطالب المسؤولية

- يتم الحل فى ورقة الإجابة ( البابل شيت) بالقلم الرصاص فقط ولا تحسب اى اجابة بالقلم الجاف .

- يمنع اصطحاب اى محتوى علمى مرتبط بمادة الامتحان سواء كانت محاضرات أو مذكرات داخل اللجنة واذا حدث ذلك تعد حالة غش