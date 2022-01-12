آداب القاهرة تعلن 5 تعليمات هامة يجب على الطالب اتباعها خلال الامتحانات

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عدداً من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2021 / 2022.
خلال الامتحان:
- لابد من التأكد من وجود بيانات الطالب مكتوبة و مطبوعة بشكل صحيح على ورقة الإجابة
- فى حالة عدم وجود بيانات الطالب مسجلة بشكل صحيح يجب من إبلاغ اللجنة بشكل فورى اثناء الامتحان لانك فى حالة عدم الابلاغ يحسب الطالب غائبًا فى هذه المادة
- لا يقطع اي جزء من ورقة الاجابة وفى حالة القطع يتحمل الطالب المسؤولية
- يتم الحل فى ورقة الإجابة ( البابل شيت) بالقلم الرصاص فقط ولا تحسب اى اجابة بالقلم الجاف .
- يمنع اصطحاب اى محتوى علمى مرتبط بمادة الامتحان سواء كانت محاضرات أو مذكرات داخل اللجنة واذا حدث ذلك تعد حالة غش