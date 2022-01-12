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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بيانات الطالب أهمها

آداب القاهرة تعلن 5 تعليمات هامة يجب على الطالب اتباعها خلال الامتحانات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عدداً من التعليمات الهامة قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2021 / 2022.

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٢٣ يناير.. موعد امتحانات التحريري العلمى لطلاب أداب القاهرة

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الحل بالقلم الرصاص وعدم اصطحاب المذكرات.. تعليمات آداب القاهرة قبل دخول الامتحانات

خلال الامتحان:

- لابد من التأكد من وجود بيانات الطالب مكتوبة و مطبوعة بشكل صحيح على ورقة الإجابة 
- فى حالة عدم وجود بيانات الطالب مسجلة بشكل صحيح يجب من إبلاغ اللجنة بشكل فورى اثناء الامتحان لانك فى حالة عدم الابلاغ يحسب الطالب غائبًا فى هذه المادة 
- لا يقطع اي جزء من ورقة الاجابة وفى حالة القطع يتحمل الطالب المسؤولية 
- يتم الحل فى ورقة الإجابة ( البابل شيت) بالقلم الرصاص فقط ولا تحسب اى اجابة بالقلم الجاف .
- يمنع اصطحاب اى محتوى علمى مرتبط بمادة الامتحان سواء كانت محاضرات أو مذكرات داخل اللجنة واذا حدث ذلك تعد حالة غش

جامعة القاهرة كلية الاداب امتحانات الفصل الدراسي الأول التعليمات الهامة كلية الاداب جامعة القاهرة

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