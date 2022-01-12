خبير اقتصادي : السيارات الكهربائية غزت العالم.. ومصر قادرة على إنتاجها

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن السيارات الكهربائية غزت العالم وتعتبر مستقبل السيارات فهي عملية وصديقة للبيئة، وئمصر قادرة على إنتاجها.

وأوضح "عبده" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لا يمكن أن تدعو مصر لاستقبال قمة المناخ وبها نسبة تلوث عالية، ولذلك تتخذ اجراءات لتقليل تلوث البيئة وبيان جدية الدولة في التعامل الحاسم مع الملوثات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الرئيس السيسي أوفى بكل وعوده للشعب المصري وبالتالي سيذلل كل العقبات لإنتاج اول سيارة كهربائية عام 2023 كما قال في منتدى شباب العالم.

و لفت رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن للقطاع الخاص دوراً كبيراً في هذا المجال حيث انه يمتلك الخبرات والمعدات ورؤوس الأموال، ويتفوق على القطاع العام من حيث القدرات.

الدكتور رشاد عبده

وتوقع الخبير الاقتصادي و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن يستجيب القطاع الخاص للاستثمار وإنتاج سيارات كهربائية أسرع من القطاع العام.