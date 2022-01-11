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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا توقف 3 خطوط طيران مع الولايات المتحدة بسبب أوميكرون

صدى البلد

أوقفت الخطوط الجوية البريطانية مؤقتًا ثلاثة خطوط جوية مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أشهر فقط من استئنافها.

 

وحسب "اندبندنت" البريطانية، ستوقف شركة النقل الوطني للمملكة المتحدة رحلاتها إلى بالتيمور وناشفيل ونيو أورلينز هذا الشتاء، ولن يمكن حجز خدمات هذه الخطوط حتى ربيع عام 2022.

لم تستأنف الرحلات الجوية إلا في نهاية العام الماضي بعد أن رفعت الولايات المتحدة أخيرًا حظرًا لمدة 20 شهرًا على المسافرين في المملكة المتحدة.

وتم استئناف طريق بالتيمور في 19 نوفمبر، يليه ناشفيل ونيو أورليانز في 9 ديسمبر الماضي.

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ومع ذلك، أدى تشديد قيود السفر وسط انتشار متحور أوميكرون الجديد  إلى تراجع الطلب مرة أخرى إلى الحد الذي اتخذت فيه شركة الخطوط الجوية البريطانية قرارًا بسحب الخدمات.

ستغادر رحلة نيو أورليانز النهائية في 15 يناير، بينما ينتهي ناشفيل وبالتيمور في 16 و 17 يناير على التوالي.

كما أرجأت شركة الطيران استئناف رحلاتها من لندن إلى سان خوسيه من مارس إلى يونيو.

بريطانيا خطوط طيران الولايات المتحدة اوميكرون كورونا

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بريطانيا توقف 3 خطوط طيران مع الولايات المتحدة بسبب أوميكرون

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