مساعد برنامج جريس للتعليم: منتدى شباب العالم ملهم ومحظوظين بالمشاركة فيه

قال ليوناردو بارديسو مساعد برنامج مبادرة جريس للتعليم، إن المبادرة تم إطلاقها الشهر الماضي في شرم الشيخ على هامش مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .

وأضاف ليوناردو بارديسو في حواره في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي “، أن المبادرة تهدف إلى تمكين الشباب واستخدام التعليم كي يكون قوة لمكافحة الفساد ”.

وتابع ليوناردو بارديسو:" ما يحدث في شرم الشيخ هو أحد القوى المحفزة لتمكين الشباب والشباب هم المستقبل وهم من سيقوم بتشكيل المستقبل لتحقيق المصلحة والمنفعة للعالم ".

وأكمل ليوناردو بارديسو:" سعداء بتواجدنا في منتى شباب العالم في شرم الشيخ، والمنتدى ملهم ونحن محظوظين بالتواجد في شرم الشيخ ، وهذه اول مرة ازور فيها مصر وراينا حفاوة استقبال".