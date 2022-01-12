الهيئة الدولية لتغير المناخ: انبعاثات مصر تمثل 0.6 % من النسبة العالمية..فيديو

قال سمير طنطاوي عضو الهيئة الدولية لتغير المناخ ، إن الدولة المصرية تهتم اهتمام بالغ بملف التغيرات المناخية وهذا بعد إعلان مصر لاستضافة مؤتمر المناخ خلال العام الحالي .

وأضاف سمير طنطاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، إن انبعاثات مصر تمثل 0.6 % من انبعاثات العالم وهذا شىء لا يذكر ، ومع ذلك مصر تستهدف توليد الكهرباء من المصادر المتجددة من طاقة الشمس والرياح .

وأوضح أن مسألة رفع وعي المواطنين بقضايا المناخ تشاركية ما بين الحكومة والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والإعلام .