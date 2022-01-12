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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو المكتب الفني لوزير المالية يكشف مصدر تمويل منتدى شباب العالم| فيديو

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قال  إبراهيم رمضان عضو المكتب الفني لوزير المالية المشارك في منتدى شباب العالم، إن هناك عدة تحديات واجهت إقامة المنتدى فى نسخته الرابعة وهي جائحة كورونا.

وكشف "رمضان" خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن التحدي الأكبر هو التزام الحضور بالكمامات وإجراء تحليل pcr، لأن عدد المشاركين يصل إلى 5 آلاف شخص، كما أنه يضم العديد من الجنسيات؛ مما يعزز نقل الثقافة والخبرات

التحدي الأكبر

وأوضح عضو المكتب الفني لوزير المالية المشارك بمنتدى شباب العالم، مصدر تمويل منتدى شباب العالم ، قائلا: "الفلوس التى تنفق على منتدى شباب العالم ليست من خزينة الدولة ، ولكن من عدة شركات راعية له. 

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