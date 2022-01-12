قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن الإمارات ستنضم إلى صندوق سعودي فرنسي يستهدف تقديم الدعم للشعب اللبناني.

واتفقت السعودية وفرنسا، مطلع ديسمبر 2021، على إنشاء آلية إنسانية مشتركة لتخفيف معاناة اللبنانيين.

وجاء القرار؛ كخطوة أولى لمعاودة تواصل السعودية مع لبنان، بعد خلاف دبلوماسي بين بيروت ودول الخليج، على خلفية تصريحات وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي.

وقال لودريان في جلسة للبرلمان: "زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون مكنت دول الخليج من استئناف العلاقات مع لبنان".

الإمارات تنضم إلى صندوق سعودي فرنسي لدعم لبنان

وأوضح أن الزيارة "شهدت (إنشاء صندوق سعودي - فرنس لدعم اللبنانيين، والذي سيلقى دعماً غداً أو بعد غد من مساهمة من الإمارات العربية المتحدة".

وكانت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن جريو، كشفت في وقت سابق، عن أن آلية المساعدات الإنسانية للبنان المتفق عليها بين فرنسا والسعودية؛ تقوم على فكرة إنشاء صندوق ائتماني تشترك به الدولتان، والشركاء الخليجيين الآخرين؛ لتمويل مشاريع تساعد الشعب اللبناني بشكل مباشر.