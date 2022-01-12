شبانة: زيارة حسام غالي تشعل غضب موسيماني ضد رئيس الأهلي |فيديو

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف على ملف كرة القدم بالنادي عقد جلسة خاصة مع بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي".

وواصل: "كلف رئيس النادي الأهلي، حسام غالي بعقد جلسة مع موسيماني وعبد الحفيظ بالأمس في ملعب التتش لمعرفة سبب تصريح موسيماني المُثير ومن ثم عرض نتيجة ما توصل إليه غالي على إدارة الأهلي قبل الجلسة المرتقبة بين الخطيب وموسيماني".

وتابع: "تأتي الجلسة للتحقيق مع المدير الفني بشأن تصريحاته التي خرج بها خلال الساعات الماضية بشأن عدم معرفة برحيل كهربا عن الأهلي لهاتاي التركي وأن إدارة الأهلي هي من قررت رحيل اللاعب".

وأكمل: "كشف مصدر مسئول أن موسيماني أبدي غضبه الشديد خلال حديثه مع الجهاز المعاون بسببب حضور غالي وتوجيه الأسئلة له عما بدر منه بشأن رحيل كهربا واستعداداته للمشاركة في كأس الرابطة".

وكانت قد أعلنت الجمعية العمومية لشركة الأهلي لكرة القدم ، تعيين علاء عبد الصادق عضوًا بمجلس إدارة الشركة ، وقبول اعتذار حسام غالي بعدما أصبح عضوًا بمجلس إدارة النادي، خاصة وأن اللائحة تمنع الجمع بين المنصبين .



وجاء ذلك في الاجتماع الذي جرى اليوم بحضور محمود الخطيب ممثلًا عن النادي وياسين منصور رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي ممثلًا عن شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي وحسام غالي عضو مجلس الإدارة بصفته نائبًا للمشرف العام على الكرة ومصطفى مراد فهمي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة وابراهيم المنيسي ممثلًا عن مجلة الأهلي.