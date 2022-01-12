عاجل
أخبار التعليم| بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ ألسن عين شمس السبت.. آداب القاهرة تعلن 5 تعليمات مهمة للطلاب خلال الامتحانات ينتج ثلث إنتاج مصر.. تعرف على خطوات إنتاج السكر من القصب داخل مصنع أبو قرقاص|صور صحف الإمارات| السيسي: مصر لن تكون معبراً للمهاجرين إلى أوروبا.. التحالف يطلق عملية حرية اليمن السعيد تريند × خبر: أحمد موسى يهاجم أداء الفراعنة أمام نيجيريا.. شوبير: التشخيص المبدئي لـ أكرم توفيق قطع في الرباط الصليبي رشا مهدي تشارك متابعيها بـ إطلالة جديدة.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطالب روسيا بسحب جنودها «على وجه السرعة» من كازاخستان

أمريكا تطالب روسيا
أمريكا تطالب روسيا بسحب جنودها "بسرعة" من كازاخستان

دعت الولايات المتحدة، روسيا إلى أن تسحب "بسرعة" الجنود الذين أرسلتهم إلى كازاخستان لمساعدة الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على إعادة بسط الأمن، بعد أعمال الشغب العنيفة التي شهدتها البلاد، ودفعت الرئيس قاسم جومارت توكاييف لطلب هذه المؤازرة العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ترحب بعودة الهدوء إلى كازاخستان بعد أعمال العنف التي شهدتها الأسبوع الماضي، والتي لم يسبق للبلاد أن رأت مثيلاً لها منذ استقلالها في 1991.

وتابع المسؤول الأمريكي "نرحب أيضاً بالإعلان الذي أدلى به الرئيس توكاييف الذي قال إن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي أنجزت مهمتها"، حسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأضاف برايس "طالما أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي لم تنسحب، فسنستمر في دعوتها لاحترام حقوق الإنسان واحترام التزامها الانسحاب سريعاً من كازاخستان تلبية لطلب الحكومة الكازاخية".

نشرة أخبار العالم | الصحة العالمية تحذر من أوميكرون.. أبي أحمد يرتكب مجازر بـ إثيوبيا.. المشهد بـ كازاخستان

بسبب الاحتجاجات.. رئيس كازاخستان يعلن حزمة من الإصلاحات السياسية سبتمبر المقبل

وكانت هذه المنظمة التي تقودها روسيا أرسلت إلى كازاخستان قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات قوامها 2000 عنصر، غالبيتهم روس، لمساعدة القوات الحكومية على إعادة بسط الأمن في البلاد.

من جانبه، أعلن رئيس كازاخستان الثلاثاء، أن انسحاب قوة حفظ السلام سيبدأ في غضون يومين، وسيتم "تدريجياً"، وسيُنجز في غضون 10 أيام على الأكثر.

بينما قال وزير الدفاع الروسي سيرجي تشويجو، إن انسحاب هذه القوة سيتم بمجرد أن "يستقر الوضع تماماً"، و"بناء على قرار" السلطات في كازاخستان.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أثار غضب موسكو بعدما صرح بأنه بمجرد دخول الروس كازاخستان "فسيكون من الصعب إقناعهم بالمغادرة".

واعتبرت السلطات في كازاخستان، أن الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي، اعتراضا على رفع أسعار الغاز في غرب البلاد "محاولة انقلابية" يقف وراءها "إرهابيون" ومقاتلون أجانب.

وقتل أكثر من 164 شخصا في كازاخستان خلال احتجاجات عنيفة، فيما واصلت سلطات أكبر دولة في آسيا الوسطى، حملة أمنية أدت إلى توقيف حوالي 10 آلاف شخص.

كازاخستان روسيا أمريكا الولايات المتحدة موسكو

موضوعات متعلقة

لمواجهة روسيا.. الدنمارك ترسل فرقاطة ومقاتلات إف-16 إلى بحر البلطيق

بسبب الاحتجاجات.. رئيس كازاخستان يعلن حزمة من الإصلاحات السياسية سبتمبر المقبل

ترشيحاتنا

ياسمين صبرى عبر تويتر: «اختاروا الناس اللي حواليكم.. فيه ناس مصاصين طاقة»

الكويت تحدد شروط دخول المصابين بكورونا إلى أراضيها

مسبار صيني يعثر على أول دليل على وجود مياه على سطح القمر

أشرف قاسم: كيروش أربك لاعبي مصر ضد نيجيريا.. فيديو

عضو المكتب الفني لوزير المالية يكشف مصدر تمويل منتدى شباب العالم| فيديو

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ