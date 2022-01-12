صحف الإمارات| السيسي: مصر لن تكون معبراً للمهاجرين إلى أوروبا.. التحالف يطلق عملية حرية اليمن السعيد

تصدرت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال منتدى شباب العالم، عناوين الصحف الصادرة من الإمارات صباح اليوم الأربعاء، قضلا عن إطلاق التحالف العربي عملية عسكرية جديدة في اليمن.

وأبرزت الصحف تصريحات الرئيس السيسي بشأن الهجرة، حيث قال إن مصر استقبلت 6 ملايين لاجئ، مؤكداً أن مصر لن تكون معبراً للمهاجرين إلى أوروبا.

وقال السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم "ليست لدينا معسكرات للاجئين ونراعي حقوقهم في البلاد".

وأضاف خلال جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان "ا نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها وندع المواطنين يعانون في ليبيا في سوريا في العراق في الصومال، ولا أريد التحدث عن دول أخرى، مصر كانت ستصبح مثل هذه الدول، دولة سكانها 100 مليون معرضة للخراب والدمار".

عربيا، اهتمت الصحف ضمنها "البيان" بإعلان التحالف العربي لدعم الشرعية إطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" في كل المحاور والجبهات، بعيد تحرير محافظة شبوة من ميليشيا الحوثي.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، في مؤتمر صحفي في محافظة شبوة "يسعدني أن أعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد".

وأضاف أن هذه العملية ليست عملية عسكرية بالمصطلح العسكري، أي الحرب، بل أن تنقل اليمن إلى النماء والازدهار، مؤكداً أن الشعب اليمني يستحق الحياة ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل.

وأشار المالكي إلى أن العملية مرحلة حاسمة في أن ينتقل اليمن بعد أن يتطهر ترابه إلى التنمية والرخاء.

وأعرب عن شكره للقوات اليمنية وألوية العمالقة لما بذلوه في تحرير المحافظة، موضحا أن شبوة جمعت اليمنيين في مرحلة حاسمة من الصراع مع الميليشيات الحوثية.

دوليا، أبرزت الصحف تأكيد كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخاً فرط صوتي، وهو الثاني الذي تطلقه هذه الدولة التي تمتلك السلاح النووي في أقل من أسبوع.

وأوضحت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على اختبار الصاروخ الذي حمل "رأساً حربية انزلاقية فرط صوتية أصابت هدفاً يبعد ألف كيلومتر".

وأضافت أنه "خلال اختبار إطلاق النار النهائي تم التحقق بشكل أدق من القدرة الفائقة على المناورة التي تتمتع بها الرأس الانزلاقية فرط الصوتية".

وبشأن تطورات كورونا، سلطت "الاتحاد" الضوء على توقعات وكالة الأدوية الأوروبية، بأن أن يحول انتشار المتحورة أوميكرون، وباء "كوفيد-19" إلى مرض يمكن للبشرية أن تتعلم التعايش معه.

وقال ماركو كافاليري مسؤول إستراتيجية التلقيح في الوكالة الأوروبية للأدوية في مؤتمر صحفي: " مع زيادة المناعة لدى السكان - وانتشار أوميكرون سيوفر المزيد من المناعة الطبيعية بالإضافة إلى التطعيم - سننتقل بسرعة نحو سيناريو أقرب إلى التوطن"، وتابع "يجب ألا ننسى أننا ما زلنا في جائحة".

بدورها، أكدت مسؤولة حالات الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا كاثرين سمولوود أنه "ما زلنا أمام فيروس يتطور بسرعة كبيرة ويشكل تحديات جديدة".

محليا، أبرزت "الخليج" إصدار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات حاكم دبي، لقانون رقم (2) لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي.

ويهدف القانون لضمان حماية الملكية الخاصة وعدم المساس بها أو نزعها إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل، وتنظيم إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في دبي وفق إجراءات مُحددة وواضحة.

كما يهدف لوضع قواعد وأسس عادلة للتعويض عن العقارات المُستملَكة في الإمارة، تتوافق مع أفضل المعايير الدولية المُتعارف عليها في هذا الشأن، وتمكين الجهات العامة والخاصة في الإمارة من تنفيذ مشاريعها الرامية إلى تحقيق النفع العام.

وتُطبق أحكام هذا القانون على جميع الاستملاكات التي تتم على قطع الأراضي الفضاء في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

ومن المقرر تنظيم إجراءات وضوابط واشتراطات استملاك الأبنية والمنشآت المُقامة على قطع الأراضي في الإمارة، سواء كانت مُكتملة أو قيد الإنشاء، وكذلك التعويض عنها، بموجب قرار يصدر في هذا الشأن عن رئيس ديوان حاكم دبي.

وحسب القانون، لا يجوز استملاك العقار إلا للمنفعة العامة، ولقاء تعويض عادل، ووفقاً للقواعد والأسس والأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

ونص القانون على تشكيل "لجنة الاستملاك" بقرار من حاكم دبي، على أن يُحدَد في هذا القرار أعضاء اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها بشأن طلبات الاستملاك، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.