يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 12 يناير 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12 - 1 - 2022

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 17.7749 جنيه، والبيع 17.9043 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 21.3158 جنيه، والبيع 21.4772 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.4334 جنيه، والبيع 12.5408 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.3882 جنيه، والبيع 2.4062 جنيه.

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 1.78 جنيه، والبيع 1.7964 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.7284 جنيه، والبيع 1.7442 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 16.9264 جنيه، والبيع 17.0494 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 13.5529 جنيه، والبيع 13.6585 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 11.2702 جنيه، والبيع 11.3627 جنيه.